Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwere Folgen Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist

Lea Oetiker

22.10.2025

Die Schlangen bei den Essensausgaben werden immer länger.
Die Schlangen bei den Essensausgaben werden immer länger.
SA Foodbank

Seit drei Wochen lähmt ein Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten die US-Regierung – mit schweren Folgen für Beschäftigte, Wirtschaft und Sozialprogramme.

Lea Oetiker

22.10.2025, 13:25

22.10.2025, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Regierungsstillstand dauert seit drei Wochen an.
  • Rund 1,4 Millionen Angestellte arbeiten ohne Lohn oder sind im Zwangsurlaub.
  • Hilfsprogramme wie die Lebensmittelmarken könnten bald kein Geld mehr haben.
Mehr anzeigen

Seit nunmehr drei Wochen steht ein grosser Teil der US-Verwaltung still. Grund ist der anhaltende Streit zwischen Republikanerinnen und Demokratinnen im Kongress über den Bundeshaushalt. Etwa 1,4 Millionen Regierungsangestellte sind derzeit im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung.

In Washington D.C. führte der Stillstand am Dienstag zu langen Warteschlangen bei Lebensmittelausgaben. Unter den Wartenden befanden sich zahlreiche Bundesangestellte, die wegen des Shutdowns ohne Einkommen auskommen müssen und sich dort mit Lebensmitteln versorgten. Die Organisatoren erklärten, sie hätten kurzfristig eine zweite Lieferung beschaffen müssen, weil die Nachfrage deutlich höher gewesen sei als erwartet.

Eine Mitarbeiterin des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, die seit 40 Jahren im Staatsdienst steht, sagte dem Sender CBS News, sie rechne nicht damit, in dieser Woche Gehalt zu erhalten. Da sie dennoch laufende Rechnungen bezahlen müsse, habe sie Vorräte angelegt.

Ökonomen warnen vor Folgen

Vom Shutdown betroffen sind diesmal auch Behörden, die in früheren Fällen verschont geblieben waren. So musste die nationale Behörde für nukleare Sicherheit (NNSA), die das US-Atomwaffenarsenal überwacht, rund 1400 Mitarbeitende nach Hause schicken. Weniger als 400 blieben im Einsatz. Energieminister Chris Wright betonte, die Sicherheit der Atomwaffen sei dennoch gewährleistet.

Auch indirekt macht sich der Regierungsstillstand bemerkbar: Geschlossene Museen halten Touristinnen und Touristen fern, wodurch Restaurants und Läden Umsatzeinbussen verzeichnen. Ökonomen warnen vor den gesamtwirtschaftlichen Folgen. Sie schätzen, dass der Shutdown pro Woche das jährliche Wirtschaftswachstum um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte senkt.

Während sich die wirtschaftlichen Auswirkungen früherer Stillstände meist in Grenzen hielten, befürchten Fachleute diesmal grössere Schäden, schreibt die Zeitung weiter.

«Feigen und sinnlosen Akt parteipolitischer Boshaftigkeit»

Der Kongress hat bislang keine Übergangsgesetze verabschiedet, um Teile der Verwaltung weiter zu finanzieren. Unklar bleibt zudem, ob beurlaubte Angestellte rückwirkend ihren Lohn erhalten. Präsident Trump will das entsprechende Gesetz nicht anwenden und droht mit Entlassungen in Bereichen, die den Demokraten besonders wichtig sind. Ein Gericht hat diese Massnahmen vorläufig gestoppt, die Verunsicherung bleibt jedoch gross.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den republikanischen Senatoren im Weissen Haus betonte Präsident Donald Trump am Dienstag, dass man sich nicht erpressen lasse.

Damit zerstörte er die Hoffnungen auf ein baldiges Nachgeben der Republikaner in der Haushaltsdebatte. Trump warf den Demokrat*innen einen «feigen und sinnlosen Akt parteipolitischer Boshaftigkeit» vor und machte deutlich, dass seine Partei geschlossen und mit Nachdruck an ihrer Position festhalte.

Mehr internationale News

Politik. Vance in Israel: Haben die Chance, Historisches zu erreichen

PolitikVance in Israel: Haben die Chance, Historisches zu erreichen

Politik. Österreichs Kanzler unterzieht sich Operation am Rücken

PolitikÖsterreichs Kanzler unterzieht sich Operation am Rücken

Europa. Selenskyj reist zu EU-Gipfel

EuropaSelenskyj reist zu EU-Gipfel

Meistgelesen

Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Zürich führt plötzlich riesige Tempo-30-Zone ein – das sorgt für Unmut
Herbststurm peitscht über die Schweiz – Bund warnt vor Schäden und «erheblicher Gefahr»
Weltrekord – Angler ziehen Monsterwels an Land
Auch sechs Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt das Rätsel um Rebecca ungelöst