Bundesrat ist gegen Abschaffung der AHV-Heiratsstrafe – bist du betroffen?

Streb Lieber Bundesrat - es reicht, wir Rentnerinnen und Rentner werden schlicht und einfach permanent steuermässig gemolken und dann auch noch dafür bestraft, dass wir uns nicht trennen im Alter. Da bleibt einem doch fast nur noch den Staat durch eine betrügerische Trennung zu bescheissen.

Sammy Dank SP und Baume-Schneider, immeer dasselbe

Uwe_Vornay24 Die AHV Rente speist sich aus INDIVIDUELLEN Beiträgen, die jede/r einzeln leistet. Deshalb muss die Rente auch individuell ausgezahlt werden, egal ob man verheiratet, geschieden, ledig oder verwitwet ist. Die "Heiratsstrafe" ist m.E. verfassungswidrig. Verheiratete zahlen ja auch nicht weniger Krankenkasse.

Rico Endlich kommt Bewegung in das Problem der Benachteiligung der Ehepartner. Sie müssen, im Gegensatz zu Konkubinats-Partnern das Einkommen gemeinsam versteuern. Sie erhalten, im Gegensatz zu Konkubinats-Partnern nur 150% der Rente, statt die doppelte. Der Bundesrat - sprich - die ach so ge- und beliebte Departementschefin des Innern (Baume-Schneider) spricht sich aus finanziellen Gründen dagegen aus. Dass man endlich das Übel an der Wurzel packt und beispielsweise Erträge aus Finanztransaktionen, Empfänger von überhöhten Löhnen, wie z.B. Ermotti usw. ins Visier nimmt, macht man dem Volk und Arbeitgebern Angst mit höheren Sozialabgaben und mehr MwSt. Die Regierung sollte sich was schämen!

Araica ja, und diese Milliarden zahlen heute noch die Verheiratetem alleine, statt sie gerecht aufzuteilen.

crazy10 Lieber Bundestrat. Ihr könnt mir den Buckel herunter rutschen! Dann lassen wir uns halt scheiden mit 60. Warum sollen wir nur einen Teil meiner AHV erhalten, obwohl wir beide immer 100% gearbeitet haben? Wir bezahlen schon mehr Steuern als verheiratete Doppelverdiener. Vielleicht solltet ihr mal euren Finanzhaushalt überprüfen und woanders sparen?

Pau crazy10 Sie meinen wohl: "unverheiratete" Doppelverdiener.

Mommione97 Politik oder die Kunst der Halbwahrheiten:

Wittwen und Wittwer erhalten NOCH eine Zusatzrente, doch ausser für "Spitzenleute" wird diese auch bald abgeschafft, so sprach der Bundesrat. Wenn die Linke nicht wissen will was die Rechte macht....Hand oder Parte?

Flehathor64 Manchmal frage ich mich, ob der Bundesrat wirklich so schlecht rechnen kann oder uns einfach nur für blöd verkaufen will. Schon nur der Punkt, dass 50 % AHV weniger ausbezahlt wird, sagen wir für 20 Jahre und dafür dann weitere 20 Jahre eine Witwenrente von 20 % ausbezahlt wird, bleiben unter dem Strich noch 30 %, welche von diesem Ehepaar "gesponsert" werden. Wo genau sind da die Vorteile?

Aber ja, wenn man das Geld nie nötig hatte, weiss man halt auch nicht, wie es einem geht, wenn man es wirklich braucht...Und braucht auch nicht rechnen zu können...

crazy10 Finde es schon ziemlich dreist, dass man aufgrund des Zivilstands entscheidet, wieviel AHV man als Paar bekommt. Dieses Gesetzt müsste zwingend angepasst werden. Bin nicht bereit pro Monat auf einige hundert Franken pro Person zu verzichten. Sehe den Grund nicht ein. Der Bund zwingt einem ja regelrecht zur Scheidung.

schrind Hoi Frau Baume-Schneider, immeer dasselbe, wir Alten werden immer abgezockt.

Wäre der Bundesrat auch bereit auf seine Rente, die Monatlich doch einige tausend Franken beträgt???? Pro Jahr sicher 230 000 Franken

String schrind Die Aussage von Baume-Schneider ist insofern unverständlich wo doch im Vergleich das Asylwesen höhere Kosten verursacht die man uns immer verschweigt.

badnews88 Vielleicht denkt der Bundesrat auch endlich mal an die unbezahlten Mitarbeitenden in Familienbetrieben, und zwar nicht bei den Bauern !



Sollte der Bundesrat je auf die Idee kommen, zukünftigen Witwen , die heute ggf. schon 60 Jahre oder älter sind, die Witwenrente , falls sie

mal als Witwe alleine dastehen, zu kürzen oder abzuschaffen,

dann kann sich der Bundesrat auf eine Schar von Anwälten

wappnen , bis nach Europa , denn: eindeutig Vertragsbruch !



Wenn dann diejenigen, die es irgendwann am nötigsten brauchen,

ohne Hosen dastehen, nur, damit ein Heer von anderen, die es nicht benötigen,

eine 13. AHV bekommen, dann werden diese Bürger nicht mehr still sein und still halten.

Medor58 Rüstungsausgaben werden ohne Kommentar gesprochen, aber Renter werden beschissen, in dem Ehepaare zugemutet wird, weniger Geld zu bekommen wie Konkubinats-Partnerschaften, welche durch das jetzige System gefördert wird.

Das Geld könnte man leicht bei den Rüsttungsausgaben sparen, diese sind für Tod und Elend, Rentner sind wichtige Konsumenten von Dienstleistungen, die wiederum durch die Mehrwertabgaben dem Bund Geld in die Kasse spülen. Es ist ein Akt der Gerechtigkeit, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Also Ja zur Initiative.

yxcv Wir haben beide immer 100% gearbeitet und bei den Löhnen wurde immer der vollen Satz abgezogen. Da hat nie jemand gefragt, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber kaum pensioniert, wird man nach dem Zivilstand gefragt und bekommt total nur noch 150%. Das ist alles andere als gerecht und unsozial!

Querdenker Egal was dieser BR meint. Er ist im Moment bei allem was für das Volk ist dagegen. Lieber senden sie Gelder ins Ausland. Egal ob wirklich Leuten geholfen wird oder einfach eine Terrororganisation damit finanziert wird. Da die meisten vom BR auch nicht rechnen oder schlicht mit Zahlen umgehen können. Der Souverän wird das auf eine faire Lösung entscheiden.

Man sollte einfach den Wahnsinn von Zahlen nicht verbreiten die der BR meldet. Die kennen ja nicht mal den Unterschied zwischen Millionen und Milliarden.

romolo Der Bundesrat mit den grosszügigen Renten ist davon natürlich nicht betroffen. Wenn man bedenkt, dass eine Bundesrätin Baume-Schneider mit einem Schlag etwa das 3 - 4 fache ihres vorherigen Gehalts erhält.

Hieffauchu98 Warum sollte ich als verheirateter Ehepartner weniger AHV Rente erhalten als Paare ohne Trauschein ?? Das will mir kein Bundesrat erklären !