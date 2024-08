Ukraine treibt Offensive in russischen Grenzregionen voran

Eine ukrainische Militärbrigade veröffentlichte am Montag ein Video, das zeigt, wie ukrainische Soldaten die russische Flagge von einem Gebäude in einem Dorf in der Region Kursk entfernen. Ein anderer ukrainischer Soldat sagt in einem Video, dass die Stadt Sudscha, ebenfalls in der Region Kursk, nicht mehr unter russischer Kontrolle stehe.

13.08.2024