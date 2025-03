«Widerlich, erbärmlich» – AfD-Mann muss bei Rede ermahnt werden

12.04 Uhr

Gregor Gysi erinnert in seiner Rede an ein geschichtsträchtiges Datum: «Dieses Jahr ist der 80. Jahrestag der Hitler-Befreiung», sagt er und schlägt vor, den 8. Mai künftig als bundesweiten gesetzlichen Feiertag zu verankern. Auch der Internationale Frauentag, so Gysi weiter, verdiene es, deutschlandweit zum gesetzlichen Feiertag erklärt zu werden.

Damit schliesst Gysi seine Rede. Er fordert auf, einen offenen Bundestagsbetrieb zu gewährleisten, der nahe an der Bevölkerung operiert.