AfD-Chefin Weidel redet unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen

Nach der Ermahnung redet AfD-Chefin Weidel unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen Im Bundestag ist es am Donnerstag zu einem Schlagabtausch zwischen Julia Klöckner und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gekommen. Als Klöckner sie mehrfach zur Ordnung rief, sprach Weidel einfach weiter – trotz abgelaufener Redezeit. 16.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alice Weidel überschritt am Donnerstag im Bundestag deutlich ihre Redezeit.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ermahnte sie mehrfach und drohte, das Mikrofon auszuschalten.

Weidel sprach dennoch weiter und nutzte die Bühne für Kritik am geplanten Vermögensregister. Mehr anzeigen

In der 34. Sitzung des Deutschen Bundestags kam es am Donnerstag zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.

Der Grund: Weidel überschritt während ihrer Rede zur Debatte über das geplante Vermögensregister mehrfach ihre Redezeit – und ignorierte die Aufforderungen der Sitzungsleitung, zum Schluss zu kommen.

Klöckner wies die AfD-Politikerin zunächst freundlich darauf hin, dass ihre Zeit abgelaufen sei. Weidel reagierte jedoch mit einem knappen «Danke, liebe Frau Präsidentin» und sprach weiter.

Weidel redete trotz Klöckner-Ermahnung immer weiter

Als Klöckner erneut eingriff, setzte Weidel ihre Ausführungen unbeirrt fort und rief in Richtung der Regierungsbank: «Enteignung privater Vermögenswerte steht mit dem Vermögensregister auf dem Plan. Genau für diese Politik der Repression steht Ihre Regierung – und wir stehen für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit!»

Trotz mehrfacher Mahnungen durch Klöckner redete Weidel weiter. «Frau Weidel, Ihre Redezeit ist abgelaufen», wiederholte die Bundestagspräsidentin mehrfach. Schliesslich drohte sie: «Ich stelle das Mikrofon gleich aus!»

Die Szene ereignete sich kurz nach der Eröffnungsrede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).