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Eine Person tot, mehrere Verletzte Bus fährt in Supermarkt in Österreich

Lea Oetiker

20.4.2026

In Salzburg krachte ein Bus in einen Supermarkt. 
In Salzburg krachte ein Bus in einen Supermarkt. 
KEYSTONE

Ein Linienbus ist am Montagvormittag im Salzburger Stadtteil Itzling in einen Supermarkt gekracht. Eine Person kam ums Leben, Dutzende wurden teils schwer verletzt.

Lea Oetiker

20.04.2026, 13:50

20.04.2026, 14:04

Ein Bus ist am Montagvormittag im Salzburger Stadtteil Itzling, in Österreich, in ein Gebäude gekracht. Der Bus kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Kreisverkehr und prallte frontal in den Eingangsbereich eines Supermarkts.

Eine Person verstarb noch am Unfallort. Zudem wurden zahlreiche Menschen verletzt, mehrere davon schwer. Insgesamt sollen laut Einsatzkräften zwischen 25 und 30 Personen betroffen sein.

Bei dem Unfall wurde eine Person getötet. 
Bei dem Unfall wurde eine Person getötet. 
KEYSTONE

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Ein Sichtschutz wurde errichtet, während die Rettungskräfte die Verletzten versorgten. Die Feuerwehr arbeitet daran, den schwer beschädigten Obus aus dem Gebäude zu bergen.

Auch am Supermarkt entstand erheblicher Schaden. Die Statik des Gebäudes wird derzeit von Experten überprüft. Der Bereich rund um den Unfallort wurde weiträumig abgesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

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