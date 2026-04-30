Bus stürzt bei Paris in Seine – Fahrschülerin am Steuer – Gallery Bei dem Unfall nahe Paris ist ein Bus komplett in der Seine versunken. Bild: dpa Der Linienbus wird von Kränen aus dem Fluss geborgen. Bild: dpa Bus stürzt bei Paris in Seine – Fahrschülerin am Steuer – Gallery Bei dem Unfall nahe Paris ist ein Bus komplett in der Seine versunken. Bild: dpa Der Linienbus wird von Kränen aus dem Fluss geborgen. Bild: dpa

Nach einem Lenkfehler landet ein Bus in der Seine. Rettungskräfte und Ruderer bergen die Insassen – die Fahrschülerin, die den Bus steuerte, wird in Polizeigewahrsam genommen.

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Bei einem spektakulären Unfall im Pariser Vorort Juvisy-sur-Orge hat ein Linienbus ein geparktes Auto am Ufer der Seine gerammt und ist in den Fluss gestürzt und versunken. Die Gemeinde dankte den Rettungskräften und Ersthelfern, die die vier Insassen ohne grosse Schrammen aus dem Wasser bargen.

Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf Augenzeugen berichtete, waren mehrere Mitglieder eines Ruderclubs auf der Seine unterwegs, als sie sahen, wie der Bus ins Wasser stürzte und gleich zu Hilfe eilten. Auch das geparkte Auto versank in der Seine.

Fahrschülerin lenkt Bus in die Seine

Am Steuer des Busses sass eine Fahrschülerin, die beim Verlassen des Busbahnhofes einen Lenkfehler machte und geradewegs Richtung Seine steuerte, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Polizei. Die angehende Busfahrerin, die unter der Aufsicht eines Fahrlehrers unterwegs war, sei nach dem Unfall in Polizeigewahrsam genommen worden.

Wie die Präfektur mitteilte, waren die Rettungskräfte mit 34 Feuerwehrleuten, 60 Polizisten sowie Tauchern und zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Bus und das Auto wurden später von zwei Kränen aus der Seine geborgen.