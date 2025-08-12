Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt. Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf. 11.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bus kippt bei dichtem Nebel in der Region Tula um – 35 Personen werden verletzt, darunter mehrere Kinder.

Einige Passagiere springen aus dem Bus und richten das Fahrzeug anschliessend eigenhändig wieder auf.

Die Ursache des Unfalls unklar, die Polizei vermutet einen Sekundenschlaf beim Chauffeur und schlechte Sichtverhältnisse. Mehr anzeigen

Das veröffentlichte Video zeigt den Moment, in dem ein Bus bei dichtem Nebel in der Region Tula die Kontrolle verliert, gegen eine Schutzbarriere prallt und auf die Seite kippt.

Mehrere Passagiere springen durch zerbrochene Fenster auf die Strasse. Eine Überwachungskamera fängt ein, wie die unverletzten Passagiere gemeinsam versuchen, den umgestürzten Bus wieder aufzurichten.

Selbsthilfe nach dem Unfall

Das Video macht deutlich, wie wichtig das schnelle Handeln der Passagiere war, die nach dem Unfall eigenständig reagierten und den Bus wieder aufstellten.

Die genauen Umstände des Unfalls werden von den russischen Behörden derzeit ermittelt. blue News zeigt dir die spektakulären Aufnahmen der Überwachungskamera.

