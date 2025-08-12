  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drama auf russischer Autobahn Bus überschlägt sich – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Christian Thumshirn

12.8.2025

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Drama auf russischer Autobahn – Bus überschlägt sich an Mautstelle – Passagiere richten Fahrzeug selbst wieder auf

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

11.08.2025

Ein Bus auf der Strecke Lugansk–Moskau kippt bei dichtem Nebel um. Mehrere Passagiere werden verletzt.  Spektakulär: Nach dem Crash richten die Fahrgäste trotz des Unfalls den Bus selbst wieder auf.

Christian Thumshirn

12.08.2025, 12:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bus kippt bei dichtem Nebel in der Region Tula um – 35 Personen werden verletzt, darunter mehrere Kinder.
  • Einige Passagiere springen aus dem Bus und richten das Fahrzeug anschliessend eigenhändig wieder auf.
  • Die Ursache des Unfalls unklar, die Polizei vermutet einen Sekundenschlaf beim Chauffeur und schlechte Sichtverhältnisse.
Mehr anzeigen

Das veröffentlichte Video zeigt den Moment, in dem ein Bus bei dichtem Nebel in der Region Tula die Kontrolle verliert, gegen eine Schutzbarriere prallt und auf die Seite kippt.

Mehrere Passagiere springen durch zerbrochene Fenster auf die Strasse. Eine Überwachungskamera fängt ein, wie die unverletzten Passagiere gemeinsam versuchen, den umgestürzten Bus wieder aufzurichten.

Selbsthilfe nach dem Unfall

Das Video macht deutlich, wie wichtig das schnelle Handeln der Passagiere war, die nach dem Unfall eigenständig reagierten und den Bus wieder aufstellten. 

Die genauen Umstände des Unfalls werden von den russischen Behörden derzeit ermittelt. blue News zeigt dir die spektakulären Aufnahmen der Überwachungskamera.

Mehr Videos aus dem Ressort

Horror-Unfall beim Einfädeln – Abbremsen oder Gas geben – so fährst du klug auf eine Autobahn

Horror-Unfall beim Einfädeln – Abbremsen oder Gas geben – so fährst du klug auf eine Autobahn

Der Klügere gibt nach? Nicht in diesem Fall: Auf einer taiwanesischen Autobahn legt es ein Autofahrer darauf an: Er will offenbar unbedingt vor dem Brummi-Chauffeur einfädeln – mit fatalen Folgen.

24.02.2025

Meistgelesen

Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys
Dramatische Szenen bei Konzert von Schlagerstar Naschenweng
Nöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»
St. Galler erhebt schwere Vorwürfe gegen Versicherer Axa

Mehr zum Thema

Aktuell. 21 Tote bei Busunglück in Sri Lanka

Aktuell21 Tote bei Busunglück in Sri Lanka

Verkehrsunfall. Mindestens 55 Todesopfer bei Busunglück in Guatemala

VerkehrsunfallMindestens 55 Todesopfer bei Busunglück in Guatemala

Schuldspruch. Zürcher Gericht verurteilt Flixbus-Fahrer nach tödlichem Unfall

SchuldspruchZürcher Gericht verurteilt Flixbus-Fahrer nach tödlichem Unfall