Wie eine rechte Influencerin gerade die Trump-Basis zerlegt

Eine Videoserie spaltet Donald Trumps MAGA-Lager: Mit einer Attacke auf die Witwe von Charlie Kirk treibt die ultrarechte Influencerin Candace Owens die Konservativen an den Rand der Selbstzerfleischung.

Sie tut es schon wieder. Die rechte US-Aktivistin Candace Owens bläst zur Attacke. Ihre neuen Provokationen richten sich ausgerechnet gegen die Organisation, die sie einst gross gemacht hat – und spalten das MAGA-Lager von Donald Trump: Owens hat mit ihrer neuen Videoserie «Bride of Charlie» einen Angriff auf Erika Kirk gestartet. Die Witwe des im September ermordeten Charlie Kirk ist inzwischen Chefin der konservativen Bewegung «Turning Point USA» und eine Art Darling der Republikaner.

We’ll be back on Wednesday. pic.twitter.com/xCUfpQAmGG — Candace Owens (@RealCandaceO) February 23, 2026

Owens hat dennoch ein «Investigativprojekt» angekündigt – das sich ziemlich schnell zu einem Flächenbrand im MAGA-Lager entwickelt. Die in den USA sehr bekannte rechte Influencerin und Verschwörungstheoretikerin ziele damit mitten ins Herz der Bewegung, die sie einst gross gemacht hat, analysiert die «Washington Post». Und «The Daily Beast» diagnostiziert: «Jetzt frisst sich MAGA selbst.»

Worum geht es bei der MAGA-Fehde überhaupt?

Candace Owens verspricht, mit ihrer Serie «Geheimnisse» aus Erika Kirks Vergangenheit offenzulegen. Die seien relevant für ihre Rolle an der Spitze von «Turning Point USA».

Schliesslich sei «eine junge Frau ohne jegliche berufliche Qualifikation an die Spitze einer Wohltätigkeitsorganisation berufen worden, die im letzten Jahr mehr als 250 Millionen Dollar eingenommen hat». Der Trailer suggeriert Verbindungen zu einem rumänischen Hilfsprojekt und streift dabei eine alte, bereits widerlegte Verschwörungserzählung über angeblichen Menschenhandel.

Konkret belastbare Beweise liefert die erste Episode allerdings kaum. Stattdessen liest Owens einen Brief vor, der Erika Kirk psychopathische Züge unterstellt, und zerlegt ihren Stammbaum vor laufender Kamera.

Wer ist Candace Owens – und warum eskaliert es gerade jetzt?

Owens ist keine Unbekannte im Geschäft mit der Provokation. Seit Jahren kultiviert Owens das Image der kompromisslosen «Truth-Tellerin» – ihre Merchandise-Tassen tragen Aufschriften wie «Conspiracy Girlie» («Verschwörungs-Meitli») oder «We don’t know-know, but we know.» («Wir wissen es nicht wirklich, aber irgendwie wissen wir es.»)

Während Donald Trumps erster Amtszeit arbeitete sie selbst bei «Turning Point USA» – als Kommunikationsdirektorin. In dieser Zeit avancierte sie zu einer der prominentesten schwarzen Unterstützerinnen des Präsidenten.

Internationale Schlagzeilen machte sie zuletzt mit bizarren Behauptungen über Brigitte Macron, die Frau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: Owens unterstellt ihr, ein Mann zu sein. Natürlich ohne Belege. Das Präsidentenpaar wehrte sich juristisch gegen die Vorwürfe, dennoch hält Owens an ihren Behauptungen fest.

Die Medienforscherin Renée DiResta von der Georgetown University erklärt in der «Washington Post», Owens verstehe es meisterhaft, Andeutungen statt überprüfbarer Fakten zu platzieren. Und zwar gerade so viel, dass ihre Community sich als Eingeweihte fühlt.

Warum die rechte Kritik an der rechten Influencerin so heftig ist

Mit ihrer Attacke gegen Erika Kirk könnte sich Owens nun aber verkalkuliert haben. Noch bevor die erste Folge von «Bride of Charlie» online ging, schlug ihr massiver Gegenwind entgegen. Der prominente rechte Podcaster Ben Shapiro nannte Owens ein «evil, twisted human being», einen «bösen, verdrehten Menschen». Der prominente Kommentator Dan Bongino erklärte, wenn das die konservative Bewegung sei, wolle er «kein Teil davon» sein.

Pure, unadulterated, fucking evil. Who in God's name would put a woman whose husband was brutally assassinated in front of the entire world through this?



I am so upset by this, I am just so deeply sorry Erika and her family have to be put through this. https://t.co/RutcKHVSUQ — Meghan McCain (@MeghanMcCain) February 24, 2026

Kern der Empörung: Owens greift die Witwe eines ermordeten konservativen Hoffnungsträgers an – just in dem Moment, in dem sie von Donald Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation öffentlich gewürdigt wurde. Für viele Konservative überschreitet Owens eine moralische Linie

Owens hat auch Unterstützer – jede Menge

Gleichzeitig kann sich Owens auf eine loyale Online-Gefolgschaft verlassen. Bei YouTube und Instagram hat sie jeweils etwa sechs Millionen Follower – mehr als so manch andere prominente rechte Kommentatoren.

Für ihre Unterstützer ist sie die einzige, die sich traut, «unangenehme Fragen» zu stellen. In der Logik der digitalen Empörungsökonomie kann selbst Wut zum Reichweitenbooster werden. «Man kann durchaus ein Publikum aufbauen, indem man die Leute gegen sich aufbringt», sagt die Informationswissenschaftlerin Casey Fiesler. Kein Wunder, erreichte die erste Episode von Owens' umstrittener Kirk-Doku innert Stunden mehr als eine Million Aufrufe.

Warum Owens das MAGA-Lager so sehr spaltet

Der Konflikt trifft die konservative Bewegung in einer heiklen Phase. Nach dem Mord an Charlie Kirk im vergangenen Jahr ringen verschiedene Strömungen um Deutungshoheit. Dabei treffen institutionelle Akteure wie Turning Point USA auf eine lose Allianz rechter Influencer, die sich von «Establishment-Konservativen» verraten fühlen.

Owens’ Angriff verstärkt diese Bruchlinie. Sie stellt nicht nur Erika Kirks Qualifikation infrage, sondern indirekt auch die Integrität einer Organisation, die für viele junge Konservative identitätsstiftend ist. Während Trump demonstrativ Einheit beschwört, treiben Influencer wie Owens die Polarisierung voran. Und tatsächlich zeigt sich ein Muster: Wo früher liberale Gegner das Feindbild lieferten, kommt die Attacke jetzt aus den eigenen Reihen.

Wer profitiert von Owens Provokationen?

Kurzfristig dürfte Owens selbst von den aktuellen Grabenkämpfen profitieren – mehr Klicks, mehr Abos, mehr Sichtbarkeit. Langfristig aber könnte der Streit das Vertrauen in konservative Institutionen untergraben.

Wenn jede Führungspersönlichkeit potenziell Ziel einer reichweitenstarken Verleumdungskampagne werden kann, entsteht ein Klima permanenter Verdächtigung. Ihren heftigsten Kulturkampf führt Donald Trumps MAGA-Bewegung jedenfalls gerade gegen sich selbst.