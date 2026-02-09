  1. Privatkunden
Bis zu 50'000 Besucher täglich Italienische Ferieninsel bremst Touristenflut mit strengen Regeln

Samuel Walder

9.2.2026

Die Insel Capri greift bei den Touristenfluten durch. 
Die Insel Capri greift bei den Touristenfluten durch. 
imago

Die italienische Insel Capri reagiert auf den wachsenden Massentourismus. Mit neuen Regeln für Reisegruppen will die Gemeinde Lärm, Gedränge und Chaos eindämmen – und die Lebensqualität für Einheimische wie Besucher verbessern.

Samuel Walder

09.02.2026, 15:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die italienische Insel Capri reagiert auf den Massentourismus und begrenzt organisierte Reisegruppen künftig auf maximal 40 Personen.
  • Ab 20 Teilnehmenden sind Kopfhörer für Führungen Pflicht, zudem gelten neue Regeln zur Lenkung der Gruppen und zur Reduktion von Lärm und Gedränge.
  • Die Massnahmen sollen ab dem kommenden Sommer die Besucherströme ordnen und die Lebensqualität für Einheimische und Gäste verbessern.
Mehr anzeigen

Bis zu 50'000 Touristen pro Tag strömten zuletzt in der Hochsaison auf die Trauminsel Capri im Golf von Neapel – für gerade einmal 13'000 Einwohner längst zu viel. Jetzt reagiert die Gemeinde: Die Besucherflut soll gebremst werden, die Insel ruhiger und geordneter.

Der Gemeinderat unter Bürgermeister Paolo Falco hat dazu einstimmig eine neue Verordnung verabschiedet. Ziel: weniger Chaos, weniger Lärm – und mehr Lebensqualität für Einheimische wie Besucher.

Maximal 40 Personen pro Gruppe

Künftig dürfen organisierte Touristengruppen höchstens 40 Personen umfassen. Das ist aber noch nicht alles: Bereits ab 20 Teilnehmern müssen Gruppen Kopfhörer benutzen, damit Reiseleiter ihre Erklärungen leise übermitteln können – statt laut durch die Gassen zu rufen.

Auch optisch soll Ordnung herrschen. Reiseleiter dürfen ihre Gruppen nicht mehr mit Regenschirmen, Schals oder ähnlichen Hilfsmitteln zusammenhalten. Stattdessen sind sie verpflichtet, eine gut sichtbare Kelle zu verwenden. Zudem müssen sie dafür sorgen, dass die Gruppe zusammenbleibt, ohne Aussichtspunkte, Wege oder Eingänge komplett zu blockieren.

«So schützen wir die Insel»

«So schützen wir die Insel», betont der Gemeinderat in einer Mitteilung. Die neuen Regeln sollen vor allem an Hotspots wie Aussichtspunkten, historischen Sehenswürdigkeiten sowie an An- und Abfahrtsstellen für mehr Ordnung sorgen. Chaos, Gedränge und Lärmbelästigung sollen eingedämmt werden.

Die Massnahmen sollen bereits im kommenden Sommer in Kraft treten. Ziel ist es, die Besucherströme besser zu lenken und die Lebensqualität auf Capri langfristig zu bewahren. Schon im vergangenen Jahr hatte die Insel begonnen, Massentourismus und begleitende Kriminalität stärker zu bekämpfen.

Trauminsel mit langer Geschichte

Capri fasziniert schon seit Jahrhunderten: Naturschönheit, luxuriöses Dolce Vita und historischer Glanz gehen hier Hand in Hand. Die Blaue Grotte, die markanten Faraglioni-Felsen und das türkisfarbene Meer sind weltberühmt. Dazu kommen exklusive Boutiquen, Spitzenrestaurants und ein mildes Klima, das Künstler, Prominente und den Jetset anzieht.

Schon der römische Kaiser Tiberius (14–37 n. Chr.) wusste die Insel zu schätzen: Er liess auf Capri prunkvolle Villen errichten und zog sich zeitweise vollständig aus Rom zurück.

Video aus dem Ressort

Schockmoment zum Ferienstart: Dutzende Koffer gehen auf einer Fähre in Thailand über Bord

Schockmoment zum Ferienstart: Dutzende Koffer gehen auf einer Fähre in Thailand über Bord

Auf der thailändischen Fähre von Koh Tao nach Koh Samui landen plötzlich zahlreiche Koffer und Rucksäcke im Meer. Was an Bord wirklich geschah und wie es für die Reisenden weiterging, zeigt das Video.

26.11.2025

