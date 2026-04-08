Präsident Donald Trump auf einem Foto vom April 2025. Bild: Keystone

Der renommierte italienische Geopolitik-Experte Lucio Caracciolo erhebt schwere Vorwürfe: Trump soll erwogen haben, den Iran-Krieg mit einer Atombombe zu beenden. Und nicht Trump, sondern Israels Premier Netanyahu sei der eigentliche Strippenzieher.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Geopolitik-Experte Lucio Caracciolo behauptet, Trump habe erwogen, den Iran-Krieg mit der Atombombe zu beenden – das Militär hätte dies jedoch verhindert.

Laut Caracciolo ist nicht Trump, sondern Israels Premier Netanyahu der eigentliche Taktgeber des Konflikts – Trump handle quasi als Ausführer seiner Befehle.

Ein Bericht soll belegen, dass der vatikanische Nuntius im Januar ins Pentagon einbestellt wurde, um päpstliche Kritik am Krieg zu unterbinden. Mehr anzeigen

Lucio Caracciolo, Gründer und Direktor der renommierten italienischen Geopolitik-Zeitschrift «Limes», hat in der italienischen Talksendung «Otto e Mezzo» auf dem Sender La7 brisante Einschätzungen zur Iran-Krise geäussert. Sein Kernvorwurf: «Es ist inzwischen ziemlich gesichert, dass Trump, als er davon sprach, den Krieg in einer Nacht zu beenden, den Einsatz der Atombombe meinte.»

Dass Trump nuklear gedacht haben könnte, sei kurz vor Ablauf seines Ultimatums – um 2 Uhr morgens Schweizer Zeit – von mehreren Experten diskutiert worden. Auf seinem eigenen Social-Media-Kanal hatte der US-Präsident geschrieben: «Heute Nacht wird eine ganze Zivilisation sterben. Ich will nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich so sein.»

Caracciolo relativierte allerdings sogleich: «Trump kann die Atombombe nicht alleine abfeuern. Er müsste die militärischen Hierarchien durchlaufen – und die würden es mit Sicherheit nicht tun.»

«Die USA werden von Netanyahu regiert»

Eine weitere Kernthese Caracciolas sorgte für Aufsehen: Nicht Trump, sondern Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sei der eigentliche Taktgeber des Konflikts. «Netanyahu ist der wahre Mastermind dieser Operation – Trump ist fast schon ein Ausführer seiner Befehle», sagte der Experte.

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Als Beleg verwies er auf Israels Entscheidung, den Libanon zu bombardieren – darunter auch christliche Quartiere in Beirut –, obwohl Israel laut dem pakistanischen Vermittler nicht an den Waffenstillstandsverhandlungen beteiligt gewesen sei. «Wie es der Zufall will, haben die Israelis nicht an den Verhandlungen teilgenommen», sagte Caracciolo. Auf die Frage, warum Trump Netanyahu nicht stoppen könne, antwortete er: «Weil offensichtlich nicht er der Chef ist, sondern Netanyahu.»

Vatikan beim Pentagon einbestellt?

Besonders brisant: Caracciolo zitierte einen Bericht des italienischen Journalisten Mattia Ferraresi, wonach der vatikanische Apostolische Nuntius im Januar ins Pentagon einbestellt worden sein soll – um ihm die Haltung des Papstes gegen den Krieg auszureden. Laut Caracciolo soll dabei auch die Drohung gefallen sein, der Papst könnte «nach Avignon enden» – eine Anspielung auf das Avignonesische Exil von 1309 bis 1377, als das Papsttum faktisch unter französischer Kontrolle stand.

Caracciolo zog insgesamt ein düsteres Fazit: Die Strasse von Hormus sei weiterhin blockiert, das iranische Regime gestärkt, das Uran unter iranischer Kontrolle – und trotzdem feiere der US-Verteidigungsminister Hegseth einen «totalen und vollständigen Sieg». «Wir können sagen, dass wir schlechter dastehen als heute früh um drei Uhr», so Caracciolo.