Treffen mit SelenskyjCarl Gustaf als erster König seit Kriegsbeginn in Ukraine
SDA
17.4.2026 - 14:24
Der schwedische König Carl XVI. Gustaf ist im westukrainischen Lwiw eingetroffen. Ein Video des schwedischen Senders SVT zeigt, wie er dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft.
Keystone-SDA
17.04.2026, 14:24
17.04.2026, 14:41
SDA
Der schwedischen Regierung zufolge ist dies der erste Besuch eines Monarchen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In einer kurzen Ansprache in Lwiw sagte Carl Gustaf laut der Nachrichtenagentur TT: «Sie haben unsere volle Unterstützung.»
Selenskyj veröffentlichte in sozialen Medien ein Video, das die beiden beim Gedenken an gefallene ukrainische Soldaten zeigt. Er dankte dem Monarchen für diese Geste des Respekts.
Carl Gustaf ist zusammen mit der schwedischen Aussenministerin Maria Malmer Stenergard in die Ukraine gereist. Auf ihrem Programm stehen laut Regierungsmitteilung «weitere Besuche, um Erfahrungen aus dem Krieg zu sammeln».
Die Aussenministerin sagte demnach: «Die schwedische Unterstützung für die Ukraine ist besonders. Sie hat eine breite politische Verankerung, kommt aber auch aus der gesamten Gesellschaft und aus den Herzen der Menschen.» Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion.
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«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
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