  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nahost-Reise beendet Cassis weiht in Kuwait neue Botschaft ein

SDA

25.10.2025 - 17:44

Scheich Nasser Al Sabah von der Emir-Familie Al Sabah (links) empfängt Bundesrat Ignazio Cassis.
Scheich Nasser Al Sabah von der Emir-Familie Al Sabah (links) empfängt Bundesrat Ignazio Cassis.
Bild: Keystone

Bundesrat Ignazio Cassis hat in Kuwait eine Schweizer Botschaft eingeweiht. Er beendete zugleich seine Nahost-Reise, die ihn zuvor auch nach Jordanien und in den Irak geführt hatte.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.10.2025, 17:44

25.10.2025, 17:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Ignazio Cassis hat in Kuwait eine Schweizer Botschaft eingeweiht.
  • Vorher wurde Cassis von Scheich Nasser Al Sabah und Aussenminister Abdullah Ali Al-Yahya empfangen.
  • Die Feier markierte zugleich das 60-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Kuwait.
Mehr anzeigen

Am Samstag wurde Cassis in Kuwait-Stadt von seinem Amtskollegen, Aussenminister Abdullah Ali Al-Yahya, und Scheich Nasser Al Sabah empfangen, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hiess.

Die Gespräche boten demnach Gelegenheit, eine Bilanz der bilateralen Beziehungen vorzunehmen, insbesondere in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht. Auch die geopolitische Lage in der Region stand auf der Tagesordnung, vor allem die Situation in Gaza und am Persischen Golf.

In Anwesenheit von Scheich Al Sabah und Nationalratspräsidentin Maja Riniker weihte Cassis das neue Schweizer Botschaftsgebäude in der kuwaitischen Hauptstadt ein. Die Feier markierte zugleich das 60-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Kuwait.

Meistgelesen

Odermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz
St.Galler Festspiele im Kybunpark: Stanic erhöht nach Vogt-Doppelpack auf 3:0
«Verstehe kein Wort»: Trump verzweifelt an einer französischen Journalistin
Thun führt dank Imeri – kann Sion reagieren?
Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt