Video im Netz aufgetaucht Offene Revolte bei US-Sender nach Rückzug von Trump-kritischem Beitrag

Sven Ziegler

23.12.2025

Befinden sich im offenen Streit: CBS-Chefredaktorin Bari Weiss (r.) und Korrespondentin Sharyn Alfonsi (l.)
Befinden sich im offenen Streit: CBS-Chefredaktorin Bari Weiss (r.) und Korrespondentin Sharyn Alfonsi (l.)
Bildmontage

Nach dem kurzfristig aus dem Programm genommenen «60 Minutes»-Beitrag über Abschiebungen nach El Salvador wird der Ton bei CBS noch schärfer. Neue Details zeigen, wie spät Bari Weiss eingriff – und wie offen sich Veteranen der Sendung gegen die neue Chefredaktion stellen.

Sven Ziegler

23.12.2025, 09:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei CBS wächst der interne Widerstand gegen Chefredaktorin Bari Weiss nach dem kurzfristigen Stopp eines «60 Minutes»-Beitrags.
  • Laut mehreren Medien kritisierten prominente «60 Minutes»-Gesichter, Weiss habe zu spät eingegriffen und wichtige Abnahmen verpasst.
  • Zusätzlich kursiert die ursprünglich geplante Reportage inzwischen im Netz, nachdem sie in Kanada kurzzeitig online aufgetaucht sein soll.
Mehr anzeigen

Der Wirbel um den gestoppten «60 Minutes»-Beitrag ist bei CBS nicht kleiner geworden – im Gegenteil. Am Montag wurde bekannt, dass CBS  eine bereits beworbene Reportage über Abschiebungen kurz vor der Ausstrahlung aus dem Programm nahm. In der Recherche sollten die Schicksale von Männern beleuchtet werden, die unter Präsident Donald Trump nach El Salvador abgeschoben worden waren. Nun wird klarer, wie heftig der Streit hinter den Kulissen wirklich ist.

US-Sender im Kreuzfeuer. Trump-kritischer TV-Beitrag verschwindet drei Stunden vor Ausstrahlung

US-Sender im KreuzfeuerTrump-kritischer TV-Beitrag verschwindet drei Stunden vor Ausstrahlung

Chefredaktorin Bari Weiss verteidigte ihren Entscheid am Montag in einer internen Konferenz: Sie habe den Beitrag zurückgehalten, weil er «nicht bereit» gewesen sei. Das Thema sei zwar wichtig, aber die Grundaussagen über Misshandlungen im berüchtigten Gefängnis CECOT seien bereits von anderen Medien beschrieben worden. Wenn «60 Minutes» die Geschichte bringe, müsse die Sendung «mehr liefern», sagte Weiss laut der «New York Times».

Weiss verlangte laut mehreren Berichten zudem, dass das Team «jede Anstrengung» unternehme, zentrale Verantwortliche «on the record und vor der Kamera» zu bekommen – also sichtbar, nicht nur schriftlich.

Genau diese späte Intervention sorgt intern für Zündstoff. Bei «60 Minutes» sollen sich Mitarbeitende in einem Krisenmeeting deutlich über Weiss’ Vorgehen beklagt haben. Laut der «New York Times» fragte Star-Korrespondent Scott Pelley, warum Weiss erst so spät eingegriffen habe – nachdem sie mehrere interne Vorführungen des Beitrags nicht besucht habe. Sein Satz soll gesessen haben: «Es handelt sich hier nicht um Freizeit-Aktivitäten.»

Massive Kritik von CBS-Star-Korrespondentin

Auch die Produzentenseite gerät in die Schusslinie. Die «Washington Post» zitiert «60 Minutes»-Executive-Producer Tanya Simon mit den Worten: «We pushed back, we defended our story, but she wanted changes, and I ultimately had to comply.» Auf Deutsch: Man habe widersprochen und die Geschichte verteidigt – am Ende habe man sich aber fügen müssen.

Die bereits bekannte Kritik von Korrespondentin Sharyn Alfonsi wird durch die neuen Details nicht entschärft. Sie warnt intern davor, dass eine verweigerte Stellungnahme der Regierung zum «Kill-Schalter» werden könnte: «Wenn wir jetzt hingehen und jedes Mal einen Rückzieher machen, wenn die Regierung nichts sagt, dann haben wir ihnen einen Schalter gegeben, um unliebsame Recherchen zu verhindern.»

Brisant ist auch: Obwohl CBS den Beitrag stoppte, soll die Reportage trotzdem ins öffentliche Netz gelangt sein. Laut der «New York Times» entdeckten Internetnutzer, dass der Beitrag in Kanada kurzzeitig online verfügbar gewesen sei; danach kursierten Mitschnitte in sozialen Medien.

Der Zeitpunkt ist für CBS besonders heikel, weil im Hintergrund ein grosser Konzernkampf läuft: Paramount Skydance – geführt von David Ellison – treibt seine Übernahmepläne voran. Am Montag legte ausgerechnet dessen Vater, Oracle-Mitgründer Larry Ellison, nach und gab eine persönliche Garantie über 40,4 Milliarden Dollar, um Paramounts Offensive gegen Warner Bros. Discovery zu stützen, wie Reuters und AP berichten.

Und Präsident Trump selbst hatte zuletzt erneut gegen «60 Minutes» ausgeteilt und auf Truth Social geschrieben, die Sendung behandle ihn seit der «Übernahme» sogar schlechter als zuvor – der Satz endete mit der Spitze: «If they are friends, I’d hate to see my enemies!» Zu Deutsch: «Wenn das meine Freunde sind, will ich meine Feinde gar nicht sehen!»

CBS sagt weiterhin, der Beitrag werde später ausgestrahlt – nach zusätzlichen Recherchen. Doch der öffentliche Schaden ist angerichtet – und dürfte schwierig zu reparieren sein.»

