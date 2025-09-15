Prognose: CDU bleibt stärkste Kraft in NRW – AfD legt zu Düsseldorf, 14.09.2025: O-Ton Hendrik Wüst, CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen «Wir sind und wir bleiben Kommunalpartei Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen.» Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen: Die CDU behauptet sich nach einer Prognose des WDR dabei klar als stärkste Kraft. Die Christdemokraten kommen laut Prognose von Infratest dimap auf 34 Prozent und liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als sie 34,3 Prozent erreichten. Die Sozialdemokraten mussten im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbussen von 1,8 Prozentpunkten hinnehmen. Stark im Aufwind im Westen ist die AfD. Sie kann in NRW laut Prognose um 11,4 Prozentpunkte zulegen und kommt auf 16,5 Prozent. Wie bereits bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar ziehen die Rechtspopulisten damit an den Grünen vorbei, die laut Prognose 8,5 Prozentpunkte verlieren und nun noch mit 11,5 Prozent rechnen können. Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des WDR mit fast 59 Prozent höher als bei der Kommunalwahl 2020, da lag sie bei fast 52 Prozent. 15.09.2025

13,7 Millionen Menschen durften in Nordrhein-Westfalen wählen – und die CDU gewinnt klar. Die AfD überholt die Grünen und kann ihr Ergebnis fast verdreifachen. Die Oberbürgermeister-Wahlen sind vielerorts noch nicht entschieden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die CDU bleibt bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen klar die stärkste Kraft.

Auf Platz zwei folgt die SPD mit 22,1 Prozent und einem Minus von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2020.

Stark im Aufwind ist die AfD, die um 9,4 Punkte auf 14,5 Prozent zulegte und sich damit vor die Grünen auf Platz drei schob.

Diese erlitten erhebliche Verluste von 6,5 Prozentpunkten und landeten bei 13,5 Prozent.

Schon bei der Bundestagswahl im Februar hatte die AfD in NRW die Grünen überholt. Mehr anzeigen

Die CDU bleibt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) trotz leichter Rückgänge klar die stärkste Kraft. Zu den Gewinnern im bevölkerungsreichsten Bundesland gehört aber auch die AfD, die ihr Ergebnis fast verdreifachen konnte. Damit landete sie in der bundesweit beachteten Wahl auf dem dritten Platz hinter der SPD. Die Grünen mussten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 erhebliche Einbussen hinnehmen.

Die Abstimmung in NRW galt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar.

SPD erreicht 22,1 Prozent

Laut vorläufigem Landesergebnis erreichte die CDU in den Stadträten und Kreistagen 33,3 Prozent (2020: 34,3 Prozent). Die SPD kam auf 22,1 Prozent (2020: 24,3 Prozent), wie die Landeswahlleiterin im Internet mitteilte. Die AfD holte in NRW 14,5 Prozent (2020: 5,1 Prozent), die Grünen bekamen 13,5 Prozent (2020: 20,0 Prozent). Schon bei der Bundestagswahl im Februar hatte die AfD in NRW die Grünen überholt.

Die Linke kam auf 5,6 Prozent (2020: 3,8 Prozent) und die FDP auf 3,7 Prozent (2020: 5,6 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag laut Landeswahlleiterin bei 56,8 Prozent und damit deutlich über der von 2020 (51,9 Prozent).

Das Erstarken der AfD im Westen löste bei den anderen Parteien Sorge aus. «Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen», sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). «Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat.»

NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) am Sonntagabend: «Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben.» Bild: Keystone/dpa/Christoph Reichwein

Stichwahlen in vielen NRW-Grossstädten

Gewählt wurden neben den Kommunalparlamenten auch Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. In vielen Grossstädten wie Aachen, Bonn, Bochum, Bielefeld, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Essen, Köln und Münster gibt es am 28. September Stichwahlen um die Oberbürgermeister-Posten.

In der grössten NRW-Stadt Köln kommt es zu einer Stichwahl zwischen der Grünen-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz und dem SPD-Mann Torsten Burmester. In der Landeshauptstadt Düsseldorf lag Amtsinhaber Stephan Keller (CDU) vorn, er muss aber in die Stichwahl gegen Clara Gerlach (Grüne). In Bonn muss sich die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Guido Déus stellen, der im ersten Wahlgang die Nase vorn hatte.

In den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen kamen AfD-Kandidaten in die Stichwahl, sie treten gegen SPD-Kandidaten (Gelsenkirchen, Duisburg) und einen CDU-Kandidaten (Hagen) an.