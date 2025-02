«CDU wird sich schwertun, AfD-Vorschläge abzulehnen»

In der CH ist die direkte Demokratie, mit Wahl-, Abstimmungs- und Initiativrecht zwar gähnend träge und voller Kompromisse, aber das 1/5 der Bürger, wie in DE, von der Politik ausgeschlossen werden, gibt es zum Glück nicht.

Ernst_Fischer

Deutschland und viele EU-Länder sind auf Grund ihrer linkslastischen Politik eigentlich bankrott. Kritik duldet man nicht und drückt die Gegner zu Unrecht in die rechtspopulistische Ecke. In Oesterreich ist dies die wählerstärkste Partei ÖVP. In Deutschland macht man mit dem ruinösen Regierungskurs weiter und verunglimpft die AFD. In der Schweiz gilt die wählerstärkste Partei SVP als rechtspopulistisch. Alle gegen die SVP, die AFD oder die ÖVP und schon siegt man. Aber der Volkswille, die Demokratie, die wird kaputtgemacht. Die AFD wird nächstesmal zulegen, aber die Verbündeten Linken mit der Mitte werden sich erneut verschwören.