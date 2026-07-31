Zehntausende Menschen sind innerhalb weniger Tage aus Marokko nach Ceuta gelangt. Nun zeichnet sich eine überraschende Gegenbewegung ab: Laut dem spanischen Innenministerium ist bereits etwa die Hälfte freiwillig nach Marokko zurückgekehrt.

Darum geht’s Pedro Sánchez wurde bei seinem Besuch in Ceuta von aufgebrachten Einwohnerinnen und Einwohnern empfangen.

Spanien schätzt die Zahl der irregulär Eingereisten auf 50'000, Ceutas Präsident spricht von bis zu 60'000 und mindestens 43 Todesopfern.

Rund die Hälfte der Menschen soll bereits freiwillig nach Marokko zurückgekehrt sein. Zusammenfassung erstellt mit

Nach dem massiven Andrang auf die spanische Exklave Ceuta setzt nun eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung ein. Von den laut Innenministerium rund 50'000 eingereisten Menschen soll bereits etwa die Hälfte freiwillig nach Marokko zurückgekehrt sein.

Das berichtet die Zeitung «El País» unter Berufung auf die spanischen Behörden. Damit könnten innerhalb kurzer Zeit rund 25'000 Menschen Ceuta wieder verlassen haben.

Dass ein grosser Teil der Ankommenden zurückkehren würde, hatten die Sicherheitskräfte offenbar erwartet. Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits bei der Migrationskrise im Mai 2021: Damals gelangten mehr als 10'000 Menschen irregulär in die Exklave, etwa die Hälfte kehrte später wieder nach Marokko zurück.

Zahl der Eingereisten bleibt umstritten

Wie viele Menschen Ceuta in den vergangenen Tagen tatsächlich erreicht haben, ist nicht eindeutig geklärt. Das spanische Innenministerium spricht von etwa 50'000.

Ceutas Regionalpräsident Jesús Vivas geht dagegen von rund 60'000 Menschen aus. «Das ist so, als wären 34 Millionen Menschen innerhalb von 24 Stunden nach ganz Spanien eingereist», sagte er an einer Medienkonferenz.

Antonio Sempere/AP/dpa

Viele Menschen gelangten schwimmend in die Exklave, andere überwanden Grenzanlagen. Unter ihnen befinden sich auch Frauen, Minderjährige und Kinder.

Mindestens 43 Menschen sterben

Während Tausende inzwischen zurückkehren, steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Nach jüngsten Angaben von Vivas kamen mindestens 43 Menschen ums Leben.

Viele ertranken beim Versuch, Ceuta über das Meer zu erreichen. Weitere Todesfälle soll es im Gedränge an einem Zaun beim Wellenbrecher des Strandes von Tarajal gegeben haben.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte bei seinem Besuch in Ceuta, die Ausreise vieler Menschen finde bereits statt. Gleichzeitig kündigte er an, Rückführungsverfahren zu beschleunigen.

Am Grenzdamm zwischen Marokko und dem Strand von Tarajal sollen zudem Schwimmbojen angebracht werden. Diese sollen als «physische Sperre» weitere Übertritte über das Wasser erschweren.

Spanien setzt ausserdem erstmals seit 2021 wieder das Militär zur Unterstützung der Grenzsicherung ein.