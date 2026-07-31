Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen aus Marokko in die spanische Exklave Ceuta gelangt – viele von ihnen schwimmend. Mindestens 18 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Spanien hat zusätzliche Soldaten in das Gebiet entsandt.

Darum geht's Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen die spanische Exklave Ceuta erreicht.

Mindestens 18 Menschen sollen bei der Überfahrt oder im Gedränge am Grenzzaun gestorben sein.

Spanien hat zusätzliche Soldaten entsandt, die Aufnahmestellen sind nach Angaben der Behörden überlastet. Zusammenfassung erstellt mit

In der spanischen Exklave Ceuta spitzt sich die Lage zu. Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen aus Marokko in das Gebiet gelangt – viele von ihnen schwimmend über das Meer.

Mindestens 18 Menschen sollen bei dem Versuch ums Leben gekommen sein. Rachid Sbihi, Vorsitzender einer Gewerkschaft der spanischen Polizeieinheit Guardia Civil, erklärte, viele seien ertrunken. Weitere Opfer habe es im Gedränge beim Überwinden eines Zauns am Wellenbrecher des Strandes von Tarajal gegeben.

Ceutas Regionalpräsident Juan Jesús Vivas bezeichnete die Lage als «totalen humanitären und sozialen Notstand». Die Aufnahmeeinrichtungen seien überlastet, zahlreiche Menschen müssten auf den Strassen übernachten.

Auf Videos waren grosse Gruppen zu sehen, die über Strände und Strassen liefen. Unter den Ankommenden befanden sich vor allem junge Männer, aber auch Frauen und Kinder.

Einige riefen nach ihrer Ankunft «Viva España» oder «Auf Wiedersehen Marokko, hallo Spanien». Andere baten um Kleidung, nachdem sie ihre Telefone und persönlichen Gegenstände bei der Überfahrt durchnässt hatten.

Spanien entsendet zusätzliche Soldaten

Die Behörden in Ceuta baten die Regierung in Madrid um Unterstützung durch die Armee. Spanien hat daraufhin zusätzliche Kräfte in die Region geschickt, um die Grenze zu Marokko zu sichern.

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Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte an, die Regierung werde «alle Hebel in Bewegung setzen», um auf die Situation zu reagieren. Gemeinsam mit Innenminister Fernando Grande-Marlaska wurde er am Freitag in Ceuta erwartet.

Die Ausrufung eines nationalen Notstands lehnt das Innenministerium laut dem staatlichen Sender RTVE allerdings ab. Migrationsbewegungen fielen nicht unter jene Risiken, für die das nationale Zivilschutzsystem vorgesehen sei.

Gerücht über Grenzöffnung

Auf marokkanischer Seite versammelten sich Hunderte Menschen nahe der Grenze. Einige von ihnen erklärten, sie hätten von einem Gerücht gehört, wonach der Übergang nach Ceuta geöffnet werde.

Ob dieses Gerücht gezielt verbreitet wurde und weshalb die marokkanischen Sicherheitskräfte die Menschen nicht zurückhielten, ist unklar.

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Mehrere Medien spekulieren darüber, dass Marokko seine Kontrollen bewusst gelockert haben könnte. Hintergrund könnte eine Reise von Spaniens Ministerpräsident Sánchez nach Algerien sein. Marokko und Algerien sind im Konflikt um die Westsahara verfeindet.

Belege für eine politisch motivierte Lockerung der Kontrollen gibt es bislang jedoch nicht.

Erinnerungen an die Krise von 2021

Ceuta und Melilla bilden die einzigen Landgrenzen der Europäischen Union mit Afrika. Beide Gebiete werden von Marokko beansprucht und sind regelmässig Ziel von Menschen, die nach Europa gelangen wollen.

Die aktuelle Lage erinnert an den Mai 2021. Damals erreichten innerhalb von 36 Stunden mehr als 8000 Menschen Ceuta. Spanien warf Marokko anschliessend vor, die Grenzkontrollen im Streit um die Westsahara bewusst gelockert zu haben.