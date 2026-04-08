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Doch nicht im Koma? Chamenei soll Befehl für Waffenstillstand per Zettel gegeben haben

Sven Ziegler

8.4.2026

Iraner*innen feiern den Waffenstillstand mit den USA

Iraner*innen feiern den Waffenstillstand mit den USA

08.04.2026

Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei soll die Feuerpause zwischen dem Iran und den USA im Verborgenen ausgehandelt haben – und das offenbar mit handschriftlichen Notizen, die er über Mittelsmänner weitergab. 

Sven Ziegler

08.04.2026, 09:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei soll die Waffenruhe im Verborgenen ausgehandelt haben – laut «Axios» kommunizierte er dabei über handschriftliche Notizen, die er über Mittelsmänner weitergab.
  • Berichte, wonach Chamenei im Koma liege, werden durch den «Axios»-Bericht widerlegt, der auf drei voneinander unabhängige Quellen verweist.
  • Pakistan vermittelte zwischen den Parteien; für Freitag sind weitere Gespräche in Islamabad geplant, um ein dauerhaftes Abkommen auszuhandeln.
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Während Donald Trump dem Iran öffentlich mit «kompletter Auslöschung» drohte, soll hinter den Kulissen ein anderer die Fäden gezogen haben: Modschtaba Chamenei, Irans Oberster Führer. Laut exklusiven Recherchen des US-Portals «Axios» wies Chamenei seine Unterhändler zum ersten Mal seit Kriegsbeginn an, aktiv einen Deal mit den USA und Israel auszuhandeln. Drei voneinander unabhängige Quellen – darunter ein israelischer Offizieller und ein regionaler Beamter – bestätigten dies gegenüber «Axios».

Bemerkenswert ist auch die Art der Kommunikation: Aus Angst vor gezielten Angriffen auf die iranische Führung soll Chamenei hauptsächlich über handschriftliche Notizen kommuniziert haben, die er über Mittelsmänner an seine Verhandlungsführer weitergab.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Damit widerspricht «Axios» auch Berichten der britischen Zeitung «The Times», die tags zuvor gemeldet hatte, Chamenei liege im Koma. Laut «Axios» ist das nicht der Fall.

Quellen beschreiben Chameneis Schritt als Wendepunkt im Konflikt. Erstmals seit Beginn der Eskalation habe die iranische Führung aktiv einen Ausweg gesucht. «Ohne sein grünes Licht hätte es keinen Deal gegeben», sagte eine regionale Quelle gegenüber «Axios».

Alle zentralen Entscheidungen vom Montag und Dienstag seien mit seiner ausdrücklichen Zustimmung getroffen worden. Zwei weitere Quellen sprachen von einem «Durchbruch».

Auf beiden Seiten bereitete man sich auf das Schlimmste vor

Dass es überhaupt so weit kam, lag offenbar auch an der Eskalationsspirale, in die beide Seiten hineingeraten waren. Das US-Verteidigungsministerium bereitete laut «Axios» eine «massive Bombardierungskampagne gegen die iranische Infrastruktur» vor.

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Ein Pentagon-Mitarbeiter sagte: «Wir hatten keine Ahnung, was passieren würde. Es war verrückt.» Auch auf iranischer Seite bereitete man sich auf Vergeltungsmassnahmen «in beispiellosem Ausmass» vor – Teile der Zivilbevölkerung sollen aus ihren Häusern geflohen sein.

Eine wichtige Rolle bei der Einigung spielte auch die Diplomatie: Pakistan vermittelte zwischen Washington und Teheran. Premierminister Shehbaz Sharif schrieb auf X, beide Seiten hätten einer sofortigen Waffenruhe zugestimmt – auch im Libanon. Für Freitag lud er Delegationen beider Länder nach Islamabad ein, um über ein dauerhaftes Abkommen zu verhandeln.

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