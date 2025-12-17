Chaos am Sessellift in den Dolomiten wegen Schneemangel

Vor einem Sessellift in den Dolomiten bildete sich am Samstag eine lange Schlange. Screenshot Facebook

Tausende Skifahrer*innen zog es am Wochenende in die italienischen Dolomiten – doch statt Pulvertraum erwartete sie eine Stunde Wartezeit am Lift.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den italienischen Dolomiten kam es am Wochenende wegen geschlossener Pisten und überlasteter Lifte zu langen Wartezeiten für Skifahrer*innen.

Ursache war anhaltender Schneemangel aufgrund zu hoher Temperaturen, die künstliche Beschneiung verhinderten.

Einige Wintersportler*innen fordern nun Rückerstattung für ihre Skipässe, während andere zur besseren Vorbereitung aufrufen. Mehr anzeigen

Wenn an einem Wochenende im Winter die Sonne scheint, dann ist eines gewiss: Es zieht die Menschen auf die Piste. Auch in den italienischen Dolomiten auf rund 2300 Metern Höhe wollten am Samstag etliche Skifahrer*innen ihre Schwünge machen. Doch dafür mussten sie teilweise lange warten.

Vor einem Sessellift bildete sich am Samstag eine lange Schlange. Das zeigen Bilder und Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Hunderte Menschen mussten teilweise länger als eine Stunde anstehen. Wegen des Schneemangels waren mehrere Abfahrten geschlossen und der Sessellift überlastet.

Skifahrer*innen fordern Geld zurück

Weil die Temperaturen die letzten Tage zu hoch waren, konnte nicht beschneit werden. «Bisher gab es in unseren Höhenlagen nur an etwa sechs Tagen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt», erklärte Marco Grigoletto, Regionalpräsident des Skiverbandes ANEF, dem italienischen Portal giornaletrentino.it.

In den sozialen Medien kündigten einige Skifahrer*innen an, ihr Geld für die Skipässe zurückfordern zu wollen. Andere warfen ein, dass man nach den warmen Tagen schon bewusst sein sollte, dass es vielleicht gesperrte Pisten gebe. Man solle vor dem Skitag prüfen, welche Pisten überhaupt geöffnet sind.

In den Dolomiten hofft man währenddessen darauf, dass es diese Woche schneit und die noch unbedeckten Pisten bald von Skifahrer*innen befahren werden können.