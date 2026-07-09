Während seiner letzten Regierungserklärung vor der Sommerpause wird Bundeskanzler Friedrich Merz immer wieder von Grünen und AfD unterbrochen. Der CDU-Politiker reagiert mehrfach schlagfertig – und fordert seine Kritiker sogar auf, Beifall zu klatschen.

«Sie sollten klatschen!» Chaos im Bundestag – Merz unterbricht Rede und teilt gegen Zwischenrufer aus

Darum geht’s Friedrich Merz wurde bei seiner Regierungserklärung im Bundestag immer wieder von Grünen und AfD mit Zwischenrufen unterbrochen.

Besonders ein «Danke, Robert!»-Zwischenruf der Grünen beantwortete der Kanzler mit einem direkten Konter.

Trotz der hitzigen Stimmung verteidigte Merz die Bilanz seiner Regierung sowie die Ergebnisse des Nato-Gipfels. Zusammenfassung erstellt mit

Die letzte Regierungserklärung vor der parlamentarischen Sommerpause entwickelte sich am Donnerstag im deutschen Bundestag zeitweise zu einem lautstarken Schlagabtausch. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) musste seine Rede immer wieder wegen Zwischenrufen aus den Reihen der Opposition unterbrechen.

Vor allem die Grünen meldeten sich mehrfach lautstark zu Wort. Als Merz die Eröffnung einer neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden als Erfolg seiner Regierung hervorhob, rief ein Abgeordneter spöttisch: «Danke, Robert!» – eine Anspielung auf den früheren Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Merz liess den Seitenhieb nicht unbeantwortet. «Die Unruhe bei Ihnen verstehe ich nicht. Sie sollten Beifall klatschen, anstatt mit ständigen Zwischenrufen zu stören», entgegnete der Kanzler unter lautem Gemurmel im Plenarsaal.

«Mag Ihnen nicht gefallen»

Merz im Bundestag. sda

Auch zuvor war Merz mehrfach unterbrochen worden, etwa als er über die geplanten Reformen im Gesundheitswesen sprach. Der CDU-Politiker blieb dabei demonstrativ gelassen.

«Das mag Ihnen nicht gefallen, Sie mögen in der Sache dagegen sein, aber die Koalition ist entschlossen, diese Reform auf den Weg zu bringen, weil es unabweisbar notwendig ist», sagte er in Richtung der Opposition.

Später hob Merz erneut die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands hervor und sprach von steigenden Produktionszahlen sowie einer besseren Auftragslage vieler Unternehmen. Gleichzeitig mahnte er, man dürfe sich auf den positiven Entwicklungen nicht ausruhen.

Auch AfD sorgt für Unruhe

Nicht nur die Grünen sorgten für Unterbrechungen. Während Merz die Ergebnisse des Nato-Gipfels in Ankara als Erfolg bezeichnete und erklärte, das Resultat habe «alle Erwartungen übertroffen», gab es auch aus den Reihen der AfD lautstarke Zwischenrufe.

«Sie sollten das würdigen und nicht mit Ihren unqualifizierten Zwischenrufen begleiten», erwiderte der Kanzler.

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Zum Abschluss seiner Rede warb Merz erneut für die Reformagenda der schwarz-roten Koalition. Deutschland stehe vor grundlegenden Veränderungen. «Wir stehen vor grundlegenden Reformen. Das ist ein wuchtiges Paket», sagte der Kanzler.

Anschliessend begann die Aussprache im Bundestag. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla bezeichnete die Regierungserklärung als «ein einziges Trauerspiel» und griff Merz scharf an.