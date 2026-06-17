Zeugen eilten aus ihren Fahrzeugen und versuchten verzweifelt, die Scheiben des Cockpits der Cessna des Typs Citation Latitude einzuschlagen. Screenshot Twitter

Ein Businessjet stürzt auf eine Schnellstrasse in Texas und fängt Feuer. Zeugen versuchen, Insassen aus dem brennenden Wrack zu befreien. Mindestens ein Mensch kommt ums Leben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Absturz eines Businessjets in Texas kam mindestens ein Mensch ums Leben.

Zeugen versuchten, Insassen aus der brennenden Maschine zu retten.

Die Ursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Beim Absturz eines Businessjets auf eine Schnellstrasse im US-Bundesstaat Texas ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Auf der Strasse in Laredo spielten sich chaotische Szenen ab.

Zeugen eilten aus ihren Fahrzeugen und versuchten verzweifelt, die Scheiben des Cockpits der Cessna des Typs Citation Latitude einzuschlagen, um die in dem Flieger eingeschlossenen Menschen zu befreien, der bei dem Aufprall in Brand geriet.

Jose Baeza, ein Ermittler der Polizei in Laredo, sagte, als die Maschine am Dienstagabend (Ortszeit) abstürzte, hätten sich sechs Menschen an Bord befunden. Ob die Person, die zu Tode kam, sich in dem Flieger oder am Boden befand, war zunächst unklar. Verletzte am Boden wurden zunächst nicht gemeldet, allerdings wurden fünf Polizisten ins Spital gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten.

🔴 Un Cessna 680 Citation Latitude vient de s’écraser au Texas.



L’avion avait décollé de l'aéroport international de Los Cabos au Mexique et s'est écrasé lors de son approche à l'aéroport de Laredo. pic.twitter.com/Qd4Gj0utL4 — air plus news (@airplusnews) June 17, 2026

Daten des Flugportals FlightAware zufolge war der Flieger am internationalen Flughafen Los Cabos in Mexiko gestartet. Die Ursache des Absturzes rund 225 Kilometer südwestlich von San Antonio war zunächst unklar.

Das Unternehmen NetJets teilte mit, es handele sich um eines seiner Flugzeuge. Man arbeite mit den Behörden zusammen. NetJets gehört zu dem von US-Investor Warren Buffett gegründeten Finanz- und Industriekonglomerat Berkshire Hathaway und bietet Kunden den Erwerb von Anteilen an Privatjets an.

Zeugin schildert dramatische Szenen

Die Kosmetikerin Zayra Garza berichtete der Nachrichtenagentur AP von ihren Eindrücken. Sie habe Kollegen nach Hause gefahren, als sie auf die Absturzstelle gestossen sei. Sie habe sofort zu filmen begonnen und ihr Auto vor dem brennenden Wrack gestoppt.

Dann habe sie gesehen, wie jemand im Inneren des Fliegers versucht habe, ein Cockpit-Fenster einzuschlagen, um zu entkommen. Kurz darauf seien Menschen aus ihren Autos gestiegen und hätten versucht, das Fenster von aussen einzuschlagen, darunter auch ihr Ehemann.

Dann habe sie gesehen, wie sich die Tür des Flugzeugs öffnete, sagte Garza. Drei Menschen, die wie Jugendliche ausgesehen hätten, seien herausgerannt, gefolgt von einer Person, die offenbar ein Pilot gewesen sei.

Ein weiteres Besatzungsmitglied habe versucht, eine anscheinend bewusstlose Person aus dem Flugzeug zu ziehen. «Es sah aus wie in einem Film. Ich stand unter Schock», sagte Garza. Sorgen habe ihr vor allem das Feuer gemacht. «Ich hatte Angst, dass es jederzeit explodieren könnte.»