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Staatsbesuch in den USA König Charles trifft sich nicht mit Epstein-Opfern

Helene Laube

23.4.2026

König Charles III. (r.) und Königin Camilla sind nächste Woche Gäste von US-Präsident Donald Trump in Washington. 
König Charles III. (r.) und Königin Camilla sind nächste Woche Gäste von US-Präsident Donald Trump in Washington. 
Bild: Keystone/EPA/Neil Hall

Kurz vor dem US-Staatsbesuch von König Charles bittet ein US-Abgeordneter um ein privates Treffen zwischen den Opfern des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein und dem König. Dazu wird es nicht kommen.

Helene Laube

23.04.2026, 07:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • König Charles III. wird während seines Staatsbesuchs in den USA nächste Woche nicht mit Opfern des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zusammentreffen.
  • Auch ein Treffen mit der Familie von Virginia Giuffre, einem der prominentesten Opfer von Epsteins Missbrauchsring, wird nicht stattfinden.
  • Giuffre hatte Charles' Bruder, Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor, vorgeworfen, sie mehrfach missbraucht zu haben.
  • König Charles und Königin Camilla sind voraussichtlich vom 27. bis zum 30. April zu einem Staatsbesuch anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung der USA in Washington.
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Der britische König Charles III. wird während seines Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten nächste Woche nicht mit Opfern des verurteilten US-amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zusammentreffen.

Das geht aus einer Antwort der Anwälte von König Charles und Königin Camilla auf eine Anfrage des kalifornischen Abgeordneten Ro Khanna hervor, wie die «New York Times» berichtete.

Khanna hatte den Buckingham-Palast gebeten, eine private Audienz zwischen dem Monarchen und Epstein-Opfern zu organisieren. König Charles sei aufgrund «laufender polizeilicher Ermittlungen» im Vereinigten Königreich «nicht in der Lage, Überlebende zu treffen oder sich direkt zu den Ermittlungen zu äussern», hiess es in dem Schreiben der Anwälte.

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Charles ist gemeinsam mit Königin Camilla voraussichtlich vom 27. bis zum 30. April zu einem Staatsbesuch anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung der USA in Washington.

Das Monarchenpaar werde an einem Staatsbankett im Weissen Haus, einer Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sowie einer Reihe von Gedenkveranstaltungen teilnehmen und sich mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Auch kein Treffen mit der Familie von Virginia Giuffre

Die Familie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte mit Blick auf die anstehende USA-Reise von König Charles ebenfalls auf ein Treffen mit dem britischen Monarchen gedrängt.

Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA wird ein solches Treffen allerdings nicht stattfinden. Demnach kann das Königspaar keine Opfer von Epstein treffen, solange die Ermittlungen der britischen Polizei zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 2019 in Haft gestorbenen Sexualstraftäter Epstein andauern.

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Giuffre, die sich im April 2025 das Leben nahm, gilt als eines der prominentesten Opfer von Epsteins Missbrauchsring. Dem britischen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor – Charles' Bruder – hatte Giuffre vorgeworfen, sie mehrfach missbraucht zu haben.

Andrew, der eine langjährige Beziehung zu Epstein pflegte, wurde im Februar wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs festgenommen und bestreitet jegliches Fehlverhalten.

«Relikt des Kolonialismus oder moderne Kraft»

Khanna, der in Washington zu den lautstärksten Befürwortern einer umfassenderen Offenlegung von Unterlagen im Zusammenhang mit Epstein und seiner verurteilten Komplizin Ghislaine Maxwell gehört, stellte die Bitte zunächst als Gelegenheit für die Überlebenden dar, direkt mit einem der weltweit bekanntesten Staatsoberhäupter über den Missbrauch zu sprechen, den sie erlitten haben.

Khanna erklärte am Mittwoch in einer Stellungnahme, er sei enttäuscht und die Entscheidung signalisiere seiner Ansicht nach eine Zurückhaltung von König Charles, sich für die Opfer von Epsteins Missbrauch einzusetzen.

«Die britische Monarchie kann als Relikt des Kolonialismus und Imperialismus angesehen werden», sagte das Mitglied des US-Repräsentantenhauses, «oder sie kann eine moderne Kraft sein, die sich für Frauenrechte und Menschenrechte einsetzt.»

Er fügte hinzu, dass er hoffe, der König werde das Treffen noch einmal überdenken oder zur Rechenschaft ziehen.

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