Sein Vater ist Sheriff und verriet ihn – das ist über den Kirk-Verdächtigen (22) bekannt

Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt Nach dem Attentat auf Charlie Kirk haben die Ermittler offenbar einen Verdächtigen verhaftet. Das gab US-Präsident Donald Trump live in einem TV-Interview bekannt. 12.09.2025

Die US-Behörden haben einen Verdächtigen im Mordfall Charlie Kirk gefasst. Der 22-jährige Tyler Robinson aus Utah soll den konservativen Aktivisten am Mittwoch bei einem Auftritt erschossen haben. Sein eigener Vater, ein erfahrener Sheriff, lieferte ihn aus.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tyler Robinson (22) wurde in Süd-Utah festgenommen, rund 260 Meilen vom Tatort entfernt.

Sein Vater, ein Sheriff mit 27 Dienstjahren, kontaktierte die Behörden nach dem Geständnis seines Sohnes.

Auch Robinsons Mutter ist im öffentlichen Dienst tätig und arbeitet in der Behindertenbetreuung. Mehr anzeigen

Der mutmassliche Attentäter auf den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk ist identifiziert: Wie die «New York Post» und «NBC News» berichten, handelt es sich um den 22-jährigen Tyler Robinson aus Utah. Er soll am Mittwoch während eines Auftritts von Kirk an der Utah Valley University in Orem den tödlichen Schuss abgegeben haben.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen gestand Robinson die Tat gegenüber seinem Vater, einem 27 Jahre lang dienenden Beamten des Washington County Sheriff’s Department. Dieser informierte daraufhin die Behörden und sicherte seinen Sohn, bevor die Polizei ihn in Gewahrsam nahm.

Robinson war Student an der Universität Utah. Facebook

Robinson wurde am Donnerstagabend gegen 23 Uhr Ortszeit in Süd-Utah festgenommen. Er lebte in Washington, Utah, in einem Einfamilienhaus im Wert von rund 600’000 Dollar – etwa 260 Meilen entfernt vom Tatort.

Robinson war im Trump-Kostüm unterwegs

Nach Angaben von Insidern studierte Robinson mit einem Stipendium an der Utah State University. Auf Social-Media-Profilen der Familie zeigen sich zahlreiche Bilder von Urlaubsreisen und Familienfeiern. Robinson selbst präsentierte sich dort oft fröhlich – unter anderem auch in einem Donald-Trump-Kostüm zu Halloween im Jahr 2017.

Weitere Aufnahmen lassen erkennen, dass Robinson bereits in jungen Jahren mit Waffen in Kontakt kam. Auf einem Bild posiert er mit einem schweren M2-Browning-Maschinengewehr, andere Fotos zeigen ihn beim Schiessen.

Robinson mit seinem Trump-Kostüm. Facebook

Über das mögliche Motiv des 22-Jährigen gibt es noch keine definitiven Angaben, es dürfte sich aber um eine politische Tat handeln. Ermittler hatten verschiedene Spuren verfolgt – zwischenzeitlich war sogar eine andere Person irrtümlich festgenommen und wieder freigelassen worden.

US-Präsident Donald Trump bestätigte den Durchbruch in einem Fernsehinterview: «Mit hoher Sicherheit haben wir ihn», erklärte er am Freitagmorgen. Bei einer Verurteilung droht Robinson in Utah die Todesstrafe.

Eltern im öffentlichen Dienst tätig

Seine Mutter Amber Robinson ist ebenfalls im öffentlichen Dienst tätig. Sie arbeitet bei Intermountain Support Coordination Services, einer Organisation, die im Auftrag des Bundesstaates Utah Menschen mit Behinderungen betreut.

Der Mord an Charlie Kirk hatte in den USA eine Welle der Bestürzung ausgelöst. Der 31-jährige Mitgründer von Turning Point USA war am Mittwochabend während seiner «American Comeback Tour» vor tausenden Zuhörerinnen und Zuhörern erschossen worden.

Wie Utahs Gouverneur Spencer Cox erklärte, wurden an der mutmasslichen Tatwaffe mehrere Patronenhülsen mit Inschriften entdeckt. Neben Parolen wie «Hey Faschist! Fang!» und dem antifaschistischen Liedzitat «O bella ciao, bella ciao» fanden Ermittler auch Spottbotschaften («Wenn du das liest, bist du schwul, lmao»). Diese Gravuren deuten nach Ansicht der Behörden darauf hin, dass Robinson den Mordanschlag als politisches Statement verstand.

