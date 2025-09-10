«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery Der bekannte rechtskonservative Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk verteilte kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again». Bild: Keystone Charlie Kirk, einer der bekanntesten rechten Podcaster in den USA bei der Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah kurz vor dem Angriff. Bild: Keystone Eine Frau weint nach den Schüssen auf Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University in Orem im US-Teilstaat Utah. Bild: Keystone/Tess Crowley/The Deseret News via AP Nach den Schüssen: SWAT-Beamte auf dem Uni-Campus in Orem. Bild: Keystone/AP Photo/Hannah Schoenbaum Kirk (r.) spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. (Archivbild). Bild: Keystone Die Polizei sperrt das Gelände ab, nachdem auf Kirk geschossen wurde. Bild: Keystone Studenten auf dem Uni-Campus rennen weg, nachdem Kirk angeschossen wurde. Bild: Keystone «Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery Der bekannte rechtskonservative Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk verteilte kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again». Bild: Keystone Charlie Kirk, einer der bekanntesten rechten Podcaster in den USA bei der Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah kurz vor dem Angriff. Bild: Keystone Eine Frau weint nach den Schüssen auf Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University in Orem im US-Teilstaat Utah. Bild: Keystone/Tess Crowley/The Deseret News via AP Nach den Schüssen: SWAT-Beamte auf dem Uni-Campus in Orem. Bild: Keystone/AP Photo/Hannah Schoenbaum Kirk (r.) spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. (Archivbild). Bild: Keystone Die Polizei sperrt das Gelände ab, nachdem auf Kirk geschossen wurde. Bild: Keystone Studenten auf dem Uni-Campus rennen weg, nachdem Kirk angeschossen wurde. Bild: Keystone

Bei einem Auftritt an einer Universität in Utah wird der rechte US-Aktivist und einflussreiche Trump-Verbündete Charlie Kirk niedergeschossen. Der US-Präsident Trump äussert sich betroffen über den Tod des 31-Jährigen. Ein zunächst festgenommener Tatverdächtiger ist laut FBI wieder frei.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen: Der Trump-Unterstützer und rechtskonservative US-Podcaster Charlie Kirk ist während einer Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah angeschossen worden.

Der einflussreiche Aktivist war dort als Redner aufgetreten.

Der Schütze ist auf der Flucht.

Wenige Stunden später erlag seinen Verletzungen in einem Spital.

FBI-Direktor Kash Patel, der zuvor in den sozialen Medien gepostet hatte, dass eine Person in Gewahrsam genommen worden sei, schrieb später, dass diese nach einer Befragung freigelassen worden sei. Mehr anzeigen

Der rechtskonservative US-Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Schusswaffenattentat im US-Bundesstaat Utah gestorben. Dies gab Präsident Donald Trump über seine Online-Plattform Truth Social bekannt. Wie Kirks studentische Organisation Turning Point USA mitteilte, wurde der 31-Jährige am Mittwoch bei einer Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University in der Stadt Orem niedergeschossen. Dort war er als Redner aufgetreten.

FBI-Direktor Kash Patel, der zuvor in den sozialen Medien gepostet hatte, dass eine Person in Gewahrsam genommen worden sei, schrieb später, dass diese nach einer Befragung freigelassen worden sei.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Die Behörden des US-Bundesstaats Utah hatten separat mitgeteilt, dass eine Person von Interesse in Gewahrsam sei – bei der es sich nach Informationen aus Ermittlerkreisen jedoch nicht um die tatverdächtige Person handelte. Zunächst blieb unklar, ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, von der Patel sprach. Nach einem Täter oder einer Täterin werde weiterhin gefahndet.

Gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) sei ein Schuss auf den Gastredner Kirk abgefeuert worden, teilte die Utah Valley Universität in Orem auf X mit. Nach Angaben der Behörden des Bundesstaats Utah wurde Kirk mit einem einzigen Schuss getötet. Der Schütze habe dunkle Kleidung getragen und den Schuss von einem Dach auf dem Campus aus einiger Entfernung abgefeuert, hiess es weiter. Der Angriff sei vermutlich gezielt erfolgt. Die Ermittelungen dauern an, heisst es auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertreter des Bundesstaates Utah. Man werde den Schützen finden.

Behörden gehen von gezielter Tat aus

Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnete den tödlichen Schuss auf Kirk als «politisches Attentat».

I have ordered the flags of the United States of America and the great state of Utah to be flown at half-staff on all state facilities in recognition of the tragic passing of Charlie Kirk, who was shot and killed this afternoon while speaking at Utah Valley University.



Flags… pic.twitter.com/CYEyBMNtOo — Governor Cox (@GovCox) September 10, 2025

Auf Videos in sozialen Medien ist zu hören, dass Kirk Fragen zu Waffengewalt in den USA gestellt werden, kurz bevor er selbst von dem Schuss getroffen wird.

Chaotische Szene auf Campus

«Dies ist ein dunkler Tag für unseren Bundesstaat. Es ist ein tragischer Tag für unsere Nation», sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox. «Ich möchte ganz klar sagen, dass es sich hier um ein politisches Attentat handelt.»Die Nachrichtenagentur AP hatte zunächst erfahren, dass Kirk in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden war. Am Abend gab Trump dann den Tod seines Verbündeten bekannt. «Niemand hat das Herz der Jugend in den Vereinigten Staaten besser verstanden oder besessen als Charlie», schrieb der Präsident.

Charlie Kirk verteilte kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again». Bild: Keystone/Tess Crowley/The Deseret News via AP

In sozialen Medien kursierende Videos zeigten, wie Kirk unter einem weissen Zelt mit der Aufschrift «The American Comeback» in ein Mikrofon spricht. Dann ist ein Schuss zu hören. Kirk fasst sich an die stark blutende Halsgegend. Umstehende, die später von einer chaotischen Szene sprachen, wichen erschrocken zurück und rannten dann schreiend davon. Die AP konnte die Echtheit der Aufnahmen vom Vorfall auf dem Campus der Utah Valley University bestätigen.

Trump und US-Vizepräsident JD Vance hatten unmittelbar nach dem Angriff auf Kirk zum Gebet für den jungen Aktivisten aufgerufen. «Sprecht ein Gebet für Charlie Kirk, einem wahrhaft guten Typen und jungen Vater», schrieb Vance auf der Online-Plattform X. Trump postete auf Truth Social: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, der angeschossen worden ist. Ein grossartiger Typ durch und durch», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Rechtskonservativer mit Millionenpublikum

Kirk war nicht irgendein Trump-Anhänger. Er war ein bekannter Podcaster, ihm folgen Millionen auf Social Media. Er gehörte zu den bekannten rechtskonservativen Stimmen in den USA. Er unterstützte Trump im Wahlkampf.

Der 31-Jährige war Mitbegründer und Chef von Turning Point USA. Er trug Trumps Maga-Agenda an die junge Generation heran. Seine Organisation tritt für die Verbreitung rechtskonservativer und evangelikaler Sichtweisen an Highschools, Colleges und Universitäten ein. Beobachter schreiben Kirk eine Schlüsselrolle im Bemühen der Republikaner zu, mehr Unterstützung unter jungen Menschen in den USA zu gewinnen.

Kirk war mit der Podcasterin Erika Frantzve verheiratet, mit der er zwei kleine Kinder hat. Im vergangenen Juni organisierte Turning Point USA das grösste Treffen junger konservativer Frauen im Land. Bei der Veranstaltung forderten Redner, darunter Kirk und seine Ehefrau, die 3000 anwesenden jungen Frauen dazu auf, die Ehe vor die Karriere zu stellen.

In den USA gehört tödliche Schusswaffengewalt zum Alltag. Auch an Universitäten kommt es immer wieder zu Fällen. Pistolen und Waffen grösserer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts. Doch konkrete Fortschritte blieben bislang aus – vor allem aufgrund des Widerstands der Republikaner und der finanziell einflussreichen Waffen-Lobby, die Reformen seit Jahren blockieren.