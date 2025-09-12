  1. Privatkunden
Discord-Chats, Patronen, Hassreden Neue Details zeigen, wie akribisch Tyler Robinson das Kirk-Attentat vorbereitete

Sven Ziegler

12.9.2025

Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt

Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk haben die Ermittler offenbar einen Verdächtigen verhaftet. Das gab US-Präsident Donald Trump live in einem TV-Interview bekannt.

12.09.2025

Der festgenommene Tatverdächtige Tyler Robinson soll seinen Angriff minutiös geplant haben. Discord-Nachrichten, Patronenhülsen mit politischen Botschaften und Aussagen von Familienangehörigen geben Einblick in seine mögliche Motivation.

Redaktion blue News

12.09.2025, 17:00

12.09.2025, 17:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ermittler fanden Patronenhülsen mit politischen Inschriften wie «Hey Faschist! Fang!»
  • Robinson nutzte Discord, um sein Vorgehen zu beschreiben – inklusive Versteck des Gewehrs.
  • Familienmitglieder berichteten, er habe Charlie Kirk als «voller Hass» bezeichnet.
Mehr anzeigen

Die Festnahme von Tyler Robinson, jenem 22-jährigen Studenten aus Utah, der den konservativen Aktivisten Charlie Kirk am Mittwoch erschossen haben soll, bringt immer mehr Details über ein mögliches Motiv ans Licht. Während die Ermittlungen weiterlaufen, zeichnen sich erste Konturen ab: Robinson soll den Anschlag nicht nur geplant, sondern auch politisch aufgeladen haben.

Wie Utahs Gouverneur Spencer Cox erklärte, wurden an der mutmasslichen Tatwaffe mehrere Patronenhülsen mit Inschriften entdeckt. Neben Parolen wie «Hey Faschist! Fang!» und dem antifaschistischen Liedzitat «O bella ciao, bella ciao» fanden Ermittler auch Spottbotschaften («Wenn du das liest, bist du schwul, lmao»). Diese Gravuren deuten nach Ansicht der Behörden darauf hin, dass Robinson den Mordanschlag als politisches Statement verstand.

Geplante Ausführung über Discord

Besonders brisant sind die Informationen aus dem Umfeld Robinsons. Sein Mitbewohner stellte den Ermittlern Chatprotokolle aus der Plattform Discord zur Verfügung. Dort schrieb Robinson über ein im Gelände verstecktes Gewehr, den Anbau eines Zielfernrohrs und einen geplanten Kleiderwechsel nach der Tat. Auch das Umwickeln der Waffe mit einem Handtuch taucht in den Nachrichten auf – ein Detail, das später vor Ort tatsächlich bestätigt werden konnte.

Robinson war Student an der Universität Utah.
Robinson war Student an der Universität Utah.
Facebook

Während Freunde Robinson bislang als unauffällig beschrieben, sehen die Ermittler in den Aussagen seiner Familie erste Hinweise auf eine politische Motivation. Ein Angehöriger berichtete, Robinson habe sich «zunehmend politisiert» und sei in Diskussionen immer konfrontativer geworden. Besonders Charlie Kirk habe er scharf abgelehnt. Bei einem Abendessen wenige Tage vor dem Attentat habe er gesagt, Kirk sei «voller Hass» und verbreite diesen.

Noch kein offizielles Motiv

Trotz dieser Anhaltspunkte vermeiden die Ermittler bislang eine klare Festlegung. «Wir sehen eindeutige politische Bezüge», sagte Cox, «doch über ein endgültiges Motiv kann erst gesprochen werden, wenn alle Beweise ausgewertet sind.» FBI-Direktor Kash Patel betonte, man werde «transparent informieren», warnte aber vor voreiligen Schlüssen.

Das Attentat auf Charlie Kirk, Mitgründer von Turning Point USA und enger Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump, hat die USA tief erschüttert. Trump sprach von einer «politischen Hinrichtung» und forderte die Todesstrafe für den Täter. Gouverneur Cox warnte zugleich vor weiterer Polarisierung: «Es gibt eine Person, die verantwortlich ist – und nur diese eine.»

