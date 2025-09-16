  1. Privatkunden
Chatverlauf aufgetaucht «Schlechte Nachrichten» – hier gesteht der Kirk-Mörder seine Tat

Sven Ziegler

16.9.2025

Tyler Robinson ist der mutmassliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben soll.
Tyler Robinson ist der mutmassliche Schütze, der den ultrakonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben soll.
Uncredited/Utah Governor's Office/AP/dpa

Kurz vor seiner Festnahme soll der mutmassliche Schütze im Fall des getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk ein Schuldbekenntnis in einem Discord-Chat abgelegt haben. Das berichten Insider.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

16.09.2025, 12:06

16.09.2025, 12:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 22-jährige Verdächtige soll in einer Chatnachricht die Tat gestanden haben.
  • Screenshots des Discord-Chats liegen der «Washington Post» vor.
  • Der Mann stellte sich kurz darauf den Behörden.
Mehr anzeigen

Im Mordfall Charlie Kirk kommen immer neue Details ans Licht. Der 22-jährige Tatverdächtige Tyler Robinson soll seine Verantwortung in einem Discord-Chat eingeräumt haben – nur Stunden bevor er sich den Behörden stellte.

Wie die Washington Post berichtet, eröffnete er den Chat mit den Worten: «Hey Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ich war es gestern an der UVU. Es tut mir leid für all das.» Die Abkürzung UVU steht dabei für die Universität, an der Robinson Charlie Kirk getötet haben soll. 

Wenig später schrieb er eine weitere Nachricht, in der er seine bevorstehende Festnahme ankündigte: «Ich werde mich in wenigen Minuten über einen Sheriff-Freund stellen. Danke für all die guten Zeiten und das Lachen, ihr wart alle so grossartig. Danke für alles.»

Expertin erklärte, wofür Influencer stand. «Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Expertin erklärte, wofür Influencer stand«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen bestätigten der Zeitung die Echtheit der Nachrichten, zudem liegen Screenshots vor.

Laut dem Bericht edankte sich Robinson mehrfach bei seinen Chatpartnern. Er habe die «good times and laughs» («gute Zeiten und das Lachen») geschätzt und die Gruppe als «amazing» («grossartig») bezeichnet. Er leitete sein Geständnis zudem mit den Worten «I have bad news» («Ich habe schlechte Nachrichten») ein.

US-Justiz prüft Nachrichten

Darüber hinaus kursierten in den Chats auch scherzhafte oder widersprüchliche Aussagen. So habe der Verdächtige behauptet, ein «Doppelgänger» wolle ihm die Tat anhängen. In einem anderen Chat habe er geschrieben, er sei eigentlich Charlie Kirk, wolle die Politik verlassen und sich ein neues Leben in Kansas aufbauen. Zudem habe er über angebliche Beschriftungen auf seiner Munition gesprochen. Offiziell bestätigt sind diese Angaben bislang nicht.

Stunden nach Attentat auf Charlie Kirk. Mutmasslicher Täter verspottet Ermittlungen im Chat

Stunden nach Attentat auf Charlie KirkMutmasslicher Täter verspottet Ermittlungen im Chat

Die US-Justiz prüft nun, welche dieser Nachrichten als Beweise im Verfahren zugelassen werden. Für die Familie des Opfers und seine Unterstützer sind sie ein weiteres Indiz für die Täterschaft des Mannes.

Der Mord an Charlie Kirk, Gründer der konservativen Organisation Turning Point USA und enger Verbündeter von Präsident Donald Trump, hat in den USA ein politisches Erdbeben ausgelöst. Bei einer Gedenkveranstaltung im Kennedy Center in Washington hielten hunderte Menschen Kerzen in den Händen und sangen Kirchenlieder.

Präsident Trump sprach von einem «feigen Anschlag auf die Meinungsfreiheit» und kündigte eine harte Antwort auf politisch motivierte Gewalt an. Trump macht seither die «radikale Linke» für den Tod von Kirk verantwortlich – für diese Behauptung gibt es bislang aber keine gesicherten Beweise.

