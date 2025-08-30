Der Bürgermeister von Chicago warnt vor einem militarisierten Eingreifen der Regierung. Symbolbild) Bild: Keystone

Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, warnt vor einem militärischen Eingreifen der Regierung von US-Präsident Donald Trump in der Millionenstadt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zur Verbrechensbekämpfung sollen Nationalgardisten auch nach Chicago entsendet werden.

Der Bürgermeister von Chicago unterzeichnete jetzt ein Dekret, mit dem alle Abteilungen der Stadtverwaltung angewiesen werden, die Einwohner vor Massnahmen der Bundesregierung zu schützen.

Mit Blick auf den Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington sagte der Demokrat Johnson: «Wir wollen keine Panzer auf unseren Strassen sehen.»

Es könnte auf Trumps Befehl hin verstärkte Kontrollen von Aufenthaltstiteln geben, warnte er. «Möglicherweise werden auch Truppen der Nationalgarde eingesetzt. Möglicherweise werden sogar aktive Militärangehörige und bewaffnete Fahrzeuge auf unseren Strassen zu sehen sein.» Der Bürgermeister unterzeichnete daher ein Dekret, mit dem alle Abteilungen der Stadtverwaltung angewiesen werden, die Einwohner vor Massnahmen der Bundesregierung zu schützen. Die Polizei soll demnach bei Patrouillen nicht mit dem Militär zusammenarbeiten.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte unterdessen weitere Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE an, die für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt ist. Es habe bereits ICE-Einsätze in Chicago, dem US-Bundesstaat Illinois und anderen Bundesstaaten gegeben - man plane nun zusätzliche Ressourcen dafür ein, sagte sie dem TV-Sender CBS News.

Steht Trump-Eingreifen kurz bevor?

Chicagos Bürgermeister sagte bei der Unterzeichnung der Verordnung am Samstag auch, man habe glaubwürdige Berichte erhalten, dass man nur noch Tage und nicht Wochen Zeit habe, bevor Städte mit militärischen Aktivitäten der Trump-Regierung konfrontiert werden könnten. Er forderte den Republikaner Trump zu einem Kurswechsel auf.

Chicago police will not collaborate with any National Guard troops or federal agents if US President Trump deploys them to the city in the coming days as threatened, Mayor Brandon Johnson said https://t.co/oaDWkCPkw7 pic.twitter.com/vN4Bs8qR9Y — Reuters (@Reuters) August 30, 2025

Der Präsident hat erkennen lassen, dass Chicago die nächste Stadt sein könnte, in der man aus seiner Sicht Ordnung schaffen müsste. Seiner Ansicht nach ist die Kriminalität dort ausser Kontrolle geraten, was die Stadt bestreitet.

In Washington hatte Trump vor Wochen die Nationalgarde aktiviert und die Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Der Präsident bezeichnete Washington als «Rattenloch». Unabhängig davon gibt es an manchen Orten der Stadt Razzien gegen Migranten durch die Immigrationsbehörde ICE.

Trump will die seiner Meinung nach ausufernde Kriminalität bekämpfen. Statistiken widersprechen seiner Analyse. Bislang stehen nur Städte in demokratisch regierten Staaten auf Trumps Liste für Nationalgarde-Interventionen. Chicago hat zudem wie Washington D.C. und L.A. – in denen Trump ebenfalls die Armee auffahren liess – eine nichtweisse Person als Bürgermeister*in.

