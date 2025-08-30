  1. Privatkunden
Chicago stellt sich gegen Trump «Wir wollen keine Panzer auf unseren Strassen sehen»

SDA

31.8.2025 - 00:30

Der Bürgermeister von Chicago warnt vor einem militarisierten Eingreifen der Regierung. Symbolbild)
Der Bürgermeister von Chicago warnt vor einem militarisierten Eingreifen der Regierung. Symbolbild)
Bild: Keystone

Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, warnt vor einem militärischen Eingreifen der Regierung von US-Präsident Donald Trump in der Millionenstadt.



Keystone-SDA, Redaktion blue News

31.08.2025, 00:30

31.08.2025, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zur Verbrechensbekämpfung sollen Nationalgardisten auch nach Chicago entsendet werden.
  • Der Bürgermeister von Chicago unterzeichnete jetzt ein Dekret, mit dem alle Abteilungen der Stadtverwaltung angewiesen werden, die Einwohner vor Massnahmen der Bundesregierung zu schützen.
  • Der Demokrat Johnson forderte den Republikaner Trump zu einem Kurswechsel auf.


Mit Blick auf den Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington sagte der Demokrat Johnson: «Wir wollen keine Panzer auf unseren Strassen sehen.»

Es könnte auf Trumps Befehl hin verstärkte Kontrollen von Aufenthaltstiteln geben, warnte er. «Möglicherweise werden auch Truppen der Nationalgarde eingesetzt. Möglicherweise werden sogar aktive Militärangehörige und bewaffnete Fahrzeuge auf unseren Strassen zu sehen sein.» Der Bürgermeister unterzeichnete daher ein Dekret, mit dem alle Abteilungen der Stadtverwaltung angewiesen werden, die Einwohner vor Massnahmen der Bundesregierung zu schützen. Die Polizei soll demnach bei Patrouillen nicht mit dem Militär zusammenarbeiten.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte unterdessen weitere Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE an, die für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt ist. Es habe bereits ICE-Einsätze in Chicago, dem US-Bundesstaat Illinois und anderen Bundesstaaten gegeben - man plane nun zusätzliche Ressourcen dafür ein, sagte sie dem TV-Sender CBS News.

Steht Trump-Eingreifen kurz bevor?

Chicagos Bürgermeister sagte bei der Unterzeichnung der Verordnung am Samstag auch, man habe glaubwürdige Berichte erhalten, dass man nur noch Tage und nicht Wochen Zeit habe, bevor Städte mit militärischen Aktivitäten der Trump-Regierung konfrontiert werden könnten. Er forderte den Republikaner Trump zu einem Kurswechsel auf.

Der Präsident hat erkennen lassen, dass Chicago die nächste Stadt sein könnte, in der man aus seiner Sicht Ordnung schaffen müsste. Seiner Ansicht nach ist die Kriminalität dort ausser Kontrolle geraten, was die Stadt bestreitet.

In Washington hatte Trump vor Wochen die Nationalgarde aktiviert und die Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Der Präsident bezeichnete Washington als «Rattenloch». Unabhängig davon gibt es an manchen Orten der Stadt Razzien gegen Migranten durch die Immigrationsbehörde ICE.

Trump will die seiner Meinung nach ausufernde Kriminalität bekämpfen. Statistiken widersprechen seiner Analyse. Bislang stehen nur Städte in demokratisch regierten Staaten auf Trumps Liste für Nationalgarde-Interventionen. Chicago hat zudem wie Washington D.C. und L.A. – in denen Trump ebenfalls die Armee auffahren liess – eine nichtweisse Person als Bürgermeister*in.



Chicago will Zusammenarbeit mit Truppen und Bundesbeamten verweigern

Chicago will Zusammenarbeit mit Truppen und Bundesbeamten verweigern

STORY: Die Stadt Chicago will bei einem etwaigen Einsatz der Nationalgarde oder von Bundesbeamten durch US-Präsident Donald Trump nicht mit diesen kooperieren. Der Bürgermeister der Metropole, Brandon Johnson, unterzeichnete am Samstag eine entsprechende Anordnung. Es gehe darum, vorbereitet zu sein, sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, wie man sich gegen die Tyrannei wehre könne. Johnson verwies darauf, dass die Mordrate in der Stadt im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent und die Zahl der Schiessereien um fast 40 Prozent gesunken sei. Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Auch J.B. Pritzker, der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, hatte sich gegen eine Entsendung ausgesprochen. Trump habe dafür keine rechtliche Befugnis. Trump bezeichnete Pritzker am Samstag in einem Social-Media-Beitrag als «VERRÜCKT». Trump hatte zuletzt die Nationalgarde in Washington eingesetzt und dies mit dortigen Gewaltverbrechen begründet. Der Republikaner stellt die Hauptstadt so dar, als sei sie von einer Kriminalitätswelle erfasst, obwohl offizielle Daten einen Rückgang der Straftaten zeigen.

31.08.2025



Warnung vor «Chaos». Setzt Trump schon im September die Nationalgarde in Chicago ein?

Warnung vor «Chaos»Setzt Trump schon im September die Nationalgarde in Chicago ein?

USA. US-Medien: Nationalgarde in Washington jetzt bewaffnet

USAUS-Medien: Nationalgarde in Washington jetzt bewaffnet

«Wir sind keine 700'000 Gauner und Halunken». Militärfahrzeuge in Washington – Trump startet Machtdemonstration

«Wir sind keine 700'000 Gauner und Halunken»Militärfahrzeuge in Washington – Trump startet Machtdemonstration

