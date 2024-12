Wie in «Frozen» – China baut die grösste Eisstadt der Welt In der 10-Miilionen-Metropole Harbin im Nordosten Chinas ist die Ice-Snow World eröffnet worden. Ganze Gebäude, aber auch grazile Skulpturen aus Eisblöcken werden dort mit Leuchtshows in Szene gesetzt. 23.12.2024

In der Zehn-Millionen-Metropole Harbin im Nordosten Chinas ist die Ice and Snow World eröffnet worden. Ganze Gebäude, aber auch grazile Skulpturen aus Eisblöcken werden dort mit Leuchtshows in Szene gesetzt.

Ganze Gebäude und riesige Türme aus Eisblöcken werden dort mit Leuchtshows in Szene gesetzt.

Die Region im hohen Norden Chinas macht mit dem Festival aus der Not eine Tugend.

Nur die extremen Minustemperaturen ermöglichen den Bau der riesigen Eispaläste und sorgen dafür, dass die fantastische Stadt aus Eis nicht schmilzt. Mehr anzeigen

Die extrem tiefen Temperaturen im Nordosten Chinas machen dieses Festival überhaupt erst möglich: In Chinas nördlicher Provinz Heilongjiang wird es im Winter nicht nur frostig, sondern bitterkalt. Bis zu minus 40 Grad Celsius unter null sind dort in den Monaten Januar und Februar keine Seltenheit.

Extremkälte macht es möglich

In der Multi-Millionen-Metropole Harbin sind jedes Jahr ab Mitte Dezember über 7000 Mitarbeiter einen halben Monat lang in Einsatz, um den weltweit grössten Eis- und Schnee-Themenpark aufzubauen. 300'000 Kubikmeter eiskaltes Material aus einem nahen Fluss werden dafür verarbeitet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Harbin Internationales Eis- und Schneeskulpturen-Festival: Nachts werden die riesigen Gebäude und Skulpturen bunt beleuchtet. Imago/Xinhua

Hochhäuser, Kirchen und Paläste

Auf einer Fläche von einer Million Quadratmetern verteilen sich auch dieses Jahr mehrere Themenparks: Neben der Ice Lantern Show gibt es auf der Stadt abgewandten Seite des Songhua-Flusses die International Snow Sculpture Art Expo. In der auch nachts geöffneten Ice and Snow World stehen die riesigen Gebäude, die aus bis zu einem Meter hohen Eisquadern in wochenlanger Arbeit errichtet wurden.

Dieses Jahr steht der Eispark unter dem Motto «Traum vom Winter, Liebe in Asien» und zeigt vor allem Eisbauten, die von den bevorstehenden Asiatischen Winterspielen 2025 in Harbin inspiriert sind, die im kommenden Februar, direkt nach dem chinesischen Frühlingsfest, eröffnet werden.

Die spektakulären Bilder der grössten Eis- und Schnee-Stadt der Welt zeigt dir blue News im Video.