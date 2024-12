Innovationen im Brückenbau – China baut Megabrücke, Europa setzt auf Digitalisierung In China ist eine gigantische Brückenkonstruktion übers Meer aufgegangen, die in Zukunft zwei Millionenstädte miteinander verbindet. Das Megaprojekt kann mit einigen technischen Innovationen aufwarten. 17.12.2024

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Huangmaohai-Meeresquerung in Guangdong in China, die weltweit grösste Schrägseilbrücke mit drei Pylonen, wird für den Verkehr freigegeben.

Das Infrastruktur-Projekt verkürzt die Reisezeit zwischen den Millionenstädten Pingsha und Taishan für den Autoverkehr auf 30 Minuten.

Die aufwändige Konstruktion kann mit einigen technischen Innovationen aufwarten.

In Europa setzt man beim Brückenbau auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Mehr anzeigen

Die Huangmao-Seekanalbrücke in der südchinesischen Provinz Guangdong ist am Mittwoch für den Verkehr freigegeben worden. Die spektakuläre Verkehrsverbindung verbindet die zwei die zwei chinesischen Millionenstädte Pingsha und Taishan und verkürzt die Fahrzeit auf unter 30 Minuten.

In nur sechs Jahren Bauzeit wurde das Megaprojekt von über 10'000 Arbeitern fertiggestellt.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Das Projekt zeichnet sich aber vor allem durch einige technische Innovationen aus, die im Brückenbau revolutionär sind. So wurden zum Beispiel die Stahlträger der Hängebrücke aerodynamisch so geformt, dass sie dem Wind weniger Angriffsfläche bieten.

Aber auch in Europa tut sich was: In Norwegen entsteht gerade eine Brückenkonstruktion, die ausschliesslich digital geplant wird und schon 2027 für den Verkehr freigegeben werden soll.

Warum das von Vorteil ist und weshalb neuerdings auch nachhaltige Baustoffe für den Brückenbau verwendet werden, erklärt blue News im Video.