Die Kleinstadt Taishitun wurde schwer vom Hochwasser getroffen. KEYSTONE

In Taishitun bei Peking hat eine plötzliche Flut ein Pflegeheim überschwemmt und 31 Menschen getötet. Die Behörden hatten zwar viele Anwohner evakuiert, das Heim aber übersehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Juli trat in Taishitun bei Peking nach tagelangem Regen der Fluss Qingshui He über die Ufer.

Ein Pflegeheim wurde rasch überflutet, 31 der 69 Bewohner starben.

Die Behörden hatten Tausende Menschen evakuiert, das Heim jedoch nicht in den Notfallplan aufgenommen. Mehr anzeigen

Taishitun ist ein kleiner Ort im Nordosten Pekings, rund 110 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Er liegt in der Ebene, fern von Bergen und Erdrutschgefahr. Auch grössere Überschwemmungen hat es hier seit Jahrzehnten nicht gegeben. Der nächstgelegene Fluss, der Qingshui He, verläuft etwa 400 Meter vom Ortskern entfernt und mündet in einen grossen Stausee.

Dass es hier einmal zu Hochwasser kommen könnte, damit rechnete bis Juli niemand. Doch am 28. Juli kurz nach Mitternacht änderte sich das schlagartig: Nach tagelangen Regenfällen trat der Fluss plötzlich über die Ufer.

Innerhalb weniger Minuten wurden Strassen überflutet, Bäume entwurzelt und Autos fortgerissen. Anwohner weckten einander und suchten Schutz auf den Dächern.

Das Chaos war nach dem Hochwasser gross. KEYSTONE

Die Behörden hatten im Vorfeld über 16'000 Menschen im Bezirk Miyun evakuiert. Das örtliche Pflegeheim stand jedoch nicht auf der Liste. Es war eines der ersten überfluteten Gebäude, wie die chinesische Ausgabe der «New York Times» berichtet.

Dort lebten 69 ältere Menschen, 55 davon waren ganz oder teilweise pflegebedürftig. Acht Angestellte waren im Dienst. Das ebenerdige Gebäude stand bald fast zwei Meter unter Wasser. Laut Behörden starben mindestens 31 Menschen.

Bezirksparteisekretär Yu Weiguo erklärte, das Gebiet um das Zentrum habe bisher als sicher gegolten. Er räumte Planungsmängel ein und bat öffentlich um Entschuldigung.

Experten kritisieren Bauweise

Hintergrund der Katastrophe sind aussergewöhnlich starke Regenfälle in Nordchina. Nach Angaben des Umweltministeriums lag die Niederschlagsmenge in der Region im letzten Jahr 83 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. In Miyun regnete es fünf Tage ohne Unterbruch, stellenweise fast so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Der Fluss führte 1500 Mal mehr Wasser als üblich.

Fachleute kritisieren, dass höhere Dämme und betonierte Ufer, die eigentlich schützen sollen, die Lage verschärfen, weil Wasser nicht mehr versickern kann. «Wir müssen den Boden wieder durchlässig machen», sagte der Pekinger Professor Yu Kongjian. Umweltaktivist Ma Jun bemängelte, dass Warnsysteme und Überwachung noch immer ungenau seien.