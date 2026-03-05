  1. Privatkunden
Volkskongress in Peking China gibt niedrigstes Wachstumsziel seit Jahrzehnten aus

SDA

5.3.2026 - 02:54

Beim Volkskongress legt Peking ein Wirtschaftsziel von 4,5 bis 5 Prozent vor. Eine Immobilienkrise, schwacher Konsum und globale Konflikte belasten die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt weiterhin.
Keystone

China drosselt seine Konjunkturerwartungen: Zum Auftakt des Volkskongresses setzt Peking das niedrigste Wachstumsziel seit Jahrzehnten – und bleibt dennoch beim exportgetriebenen Kurs.

Keystone-SDA

05.03.2026, 02:54

05.03.2026, 07:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • China senkt sein Wachstumsziel für 2026 auf 4,5 bis 5 Prozent und reagiert damit auf globale Unsicherheiten.
  • Premier Li Qiang warnt vor Wirtschaftsschwächen, hält aber am exportorientierten Kurs fest.
  • Der Verteidigungshaushalt steigt erneut deutlich.
Mehr anzeigen

China hat zum Beginn des Nationalen Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel für seine Wirtschaft seit Jahrzehnten ausgegeben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 um 4,5 bis 5 Prozent wachsen, hiess es im Arbeitsbericht der Regierung.

Diesen stellte Ministerpräsident Li Qiang in der Grossen Halle des Volkes in Peking vor. Seit 2023 hatte die kommunistische Führung das Wachstumsziel stets mit rund fünf Prozent angesetzt. Ein Wert von 4,5 Prozent gab es zuletzt im Jahr 1991.

Ökonomen sehen in dem vorsichtig formulierten Ziel ein Signal, dass sich die Führung auf moderateres Wachstum einstellt. Die neue Untergrenze nimmt Druck von der Regierung, die Konjunktur mit grossen Investitionsprogrammen ankurbeln zu müssen. Peking senkt damit auch die Erwartungen in global unsicheren Zeiten mit Kriegen etwa in der Ukraine und im Iran sowie angesichts des Handelsstreits mit den USA unter Präsident Donald Trump.

Der Nationale Volkskongress ist das Chinas Parlament und tritt einmal im Jahr in Peking zusammen. Die fast 2800 Delegierten werden nicht in freien Wahlen bestimmt. Die politischen Entscheidungen gelten meist als zuvor innerhalb der Kommunistischen Partei abgestimmt.

Ministerpräsident sieht Herausforderungen

Li bestätigte in seinem Bericht, dass China vor zahlreichen Herausforderungen stehe. Das sich wandelnde internationale Umfeld wirke sich stärker auf das Land aus. Gleichzeitig bleibe die globale Wirtschaftsdynamik schwach, und Multilateralismus sowie freier Handel stünden unter zunehmendem Druck.

Auch im Inland sieht die Regierung Probleme. Der Übergang zu neuen Wachstumstreibern sei schwierig, während das Ungleichgewicht zwischen einer starken Produktion und einer schwachen Nachfrage deutlich sei. Für viele Menschen werde es schwieriger, Arbeit zu finden und ihr Einkommen zu steigern. Zudem seien manche Lokalregierungen angesichts der Lage auf dem Immobilienmarkt – der sich weiterhin in einer Krise befindet – stark belastet.

Eine grundlegende Kursänderung erkennen viele Experten jedoch nicht. Chinas Wirtschaftsmodell bleibt weiterhin industrie- und exportorientiert. Auch der neue Fünfjahresplan, der beim Volkskongress verabschiedet werden soll, wird nach den bisher bekannten Eckpunkten nicht nur auf eine Stärkung des Konsums abzielen, sondern weiterhin die Notwendigkeit betonen, die technologische Entwicklung voranzutreiben. KI und Roboter sollen in den kommenden Jahren Chinas Alltag und Wirtschaft weiter erobern.

Budget lässt Spielraum für Konjunktur

Auch bei der Finanzpolitik setzt Peking offenbar auf Kontinuität. Der neue Haushaltsentwurf sieht ein Defizit von rund vier Prozent der Wirtschaftsleistung vor. Damit könnte die Regierung die Wirtschaft weiter stützen, ohne ein deutlich grösseres Konjunkturprogramm aufzulegen.

«In gewisser Weise steht China vor einer Reihe schwerwiegender Herausforderungen, die den nächsten grossen politischen Plan zu einer Frage von «alles oder nichts» machen», sagte China-Analystin Katja Drinhausen vom Berliner Forschungsinstitut Merics. Zwar werde versucht, den Konsum durch Massnahmen wie sozialpolitische Reformen oder regionale Entwicklungsziele zu steigern, aber die Abhängigkeit vom Export werde weiterhin eine wichtige Säule der chinesischen Wirtschaft bleiben, sagte Drinhausen.

Konsum ist schon länger Thema

Über die Stärkung des Konsums als Mittel, um Wohlstand zu garantieren und das Wachstum zu erhalten, spricht die Kommunistische Partei schon lange. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) empfahl der Volksrepublik, den Umbau zu einem konsumgetriebenen Wachstumsmodell zur «obersten Priorität» zu machen. Der private Konsum trägt bisher nur knapp 40 Prozent zum Wachstum bei und liegt damit nach IWF-Daten unter dem Durchschnitt der Industrieländer der OECD.

Auch beim Militär setzt China seinen bisherigen Kurs fort. Der Verteidigungshaushalt soll nach Angaben der Regierung erneut steigen. Für 2026 sind Ausgaben von rund 1,7 Billionen Yuan (etwa 236 Milliarden Euro) vorgesehen, ein Plus von etwa sieben Prozent. Damit bleibt China nach den USA das Land mit dem zweitgrössten Militärbudget der Welt. Die Führung in Peking begründet die Aufstockung regelmässig mit der Modernisierung der Streitkräfte und dem Schutz nationaler Interessen.

