Mega-Stau in China – Millionen Menschen stehen hier im Chaos

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zeigt zehntausende Autos Mega-Stau in China – Millionen Menschen stehen hier im Chaos

Sven Ziegler, Luna Pauli

10.10.2025

Mega-Stau in China – Millionen Menschen stehen hier im Chaos

Mega-Stau in China – Millionen Menschen stehen hier im Chaos

Nach dem verlängerten Nationalfeiertag kehrten Millionen Chinesinnen und Chinesen nach Hause zurück – und landeten in einem nie enden wollenden Stau. An der grössten Mautstation des Landes staute sich der Verkehr auf Dutzenden Spuren über Kilometer h

10.10.2025

Nach dem verlängerten Nationalfeiertag kehrten Millionen Chinesinnen und Chinesen nach Hause zurück – und landeten in einem nie enden wollenden Stau. An der grössten Mautstation des Landes staute sich der Verkehr auf Dutzenden Spuren über Kilometer hinweg.

,

Sven Ziegler, Luna Pauli

10.10.2025, 13:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In China kam es nach den achttägigen Nationalfeiertag-Feierlichkeiten zu massiven Rückreisestaus – allein am Wuzhuang-Mautplatz in Anhui standen über 120 000 Fahrzeuge.
  • Luftaufnahmen zeigen, wie 36 Spuren zu nur vier zusammenlaufen – ein kilometerlanges Lichtermeer aus Bremslichtern.
  • Laut Tourismusministerium wurden während der Feiertage rund 888 Millionen Reisen unternommen – so viele wie noch nie seit der Pandemie.
Mehr anzeigen

China hat das grösste Rückreise-Chaos seit Jahren erlebt. Nach dem Ende der achttägigen Nationalfeiertag-Feierlichkeiten und des Mondfestes brach auf den Autobahnen des Landes der Verkehr zusammen. Besonders betroffen war laur lokalen Medien die Wuzhuang-Mautstation in der Stadt Chuzhou in der Provinz Anhui – mit ihren 36 Fahrspuren die grösste des Landes.

Drohnenaufnahmen, die sich in chinesischen sozialen Netzwerken rasant verbreiteten, zeigen ein endloses Band aus roten Rücklichtern, das sich im Schritttempo durch die Nacht bewegt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua und dem Fernsehsender CCTV warteten dort zeitweise über 120 000 Autos, um die Mautstelle zu passieren.

Die Warteschlange dehnte sich über mehrere Kilometer aus, bevor sich die 36 Spuren wieder auf vier zusammenführten. «Chaos sieht schön aus – solange man nicht mittendrin steckt», kommentierte ein Nutzer auf Weibo sarkastisch. 

888 Millionen Inlandreisen registriert

Die diesjährige «Goldene Woche» – eine Kombination aus Nationalfeiertag und Mittherbstfest – war laut dem chinesischen Tourismusministerium die reisestärkste seit 2019: 888 Millionen Inlandsreisen wurden registriert, rund 120 Millionen mehr als im Vorjahr.

Das Ministerium hatte bereits im Vorfeld mit Engpässen gerechnet, doch die Kombination aus verlängerten Feiertagen, günstigen Benzinpreisen und idealem Herbstwetter sorgte für noch mehr Verkehr als erwartet.

Die Autos stauten sich über Kilometer.
Die Autos stauten sich über Kilometer.
Screenshot X

China erlebt jedes Jahr während der «Goldenen Woche» eine gewaltige Rückreisewelle – doch 2025 waren die Ausmasse aussergewöhnlich. Zum einen fiel der Feiertag erstmals seit Jahren auf eine achttägige Periode, zum anderen kehrte nach der Pandemie das Reisebedürfnis vieler Familien besonders stark zurück.

Die Regierung will nun prüfen, ob künftig gestaffelte Rückreisetage eingeführt werden, um das Verkehrsaufkommen zu entzerren. Gleichzeitig kursieren in den sozialen Medien erneut Forderungen nach einer Reform des Mautsystems – denn trotz dutzender Spuren entstehen Engpässe an den elektronischen Kontrollpunkten.

Mehr internationale News

«Ein historischer Fehler». Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

«Ein historischer Fehler»Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

Immer mehr Details bekannt. Tochter (17) quälte Bürgermeisterin mit Deo und zwei Messern

Immer mehr Details bekanntTochter (17) quälte Bürgermeisterin mit Deo und zwei Messern

Video zeigt Spektakel-Rettung. Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem Haus

Video zeigt Spektakel-RettungFeuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem Haus

Meistgelesen

Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid
Trump geht leer aus – was Norwegen jetzt droht
Aargauer Gault-Millau-Restaurant muss per sofort schliessen
Tochter (17) quälte Bürgermeisterin mit Deo und zwei Messern
Kreml-Schutzschild legt das eigene Land lahm und wird so zum Bumerang