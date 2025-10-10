Mega-Stau in China – Millionen Menschen stehen hier im Chaos Nach dem verlängerten Nationalfeiertag kehrten Millionen Chinesinnen und Chinesen nach Hause zurück – und landeten in einem nie enden wollenden Stau. An der grössten Mautstation des Landes staute sich der Verkehr auf Dutzenden Spuren über Kilometer h 10.10.2025

Nach dem verlängerten Nationalfeiertag kehrten Millionen Chinesinnen und Chinesen nach Hause zurück – und landeten in einem nie enden wollenden Stau. An der grössten Mautstation des Landes staute sich der Verkehr auf Dutzenden Spuren über Kilometer hinweg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In China kam es nach den achttägigen Nationalfeiertag-Feierlichkeiten zu massiven Rückreisestaus – allein am Wuzhuang-Mautplatz in Anhui standen über 120 000 Fahrzeuge.

Luftaufnahmen zeigen, wie 36 Spuren zu nur vier zusammenlaufen – ein kilometerlanges Lichtermeer aus Bremslichtern.

Laut Tourismusministerium wurden während der Feiertage rund 888 Millionen Reisen unternommen – so viele wie noch nie seit der Pandemie. Mehr anzeigen

China hat das grösste Rückreise-Chaos seit Jahren erlebt. Nach dem Ende der achttägigen Nationalfeiertag-Feierlichkeiten und des Mondfestes brach auf den Autobahnen des Landes der Verkehr zusammen. Besonders betroffen war laur lokalen Medien die Wuzhuang-Mautstation in der Stadt Chuzhou in der Provinz Anhui – mit ihren 36 Fahrspuren die grösste des Landes.

Drohnenaufnahmen, die sich in chinesischen sozialen Netzwerken rasant verbreiteten, zeigen ein endloses Band aus roten Rücklichtern, das sich im Schritttempo durch die Nacht bewegt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua und dem Fernsehsender CCTV warteten dort zeitweise über 120 000 Autos, um die Mautstelle zu passieren.

Die Warteschlange dehnte sich über mehrere Kilometer aus, bevor sich die 36 Spuren wieder auf vier zusammenführten. «Chaos sieht schön aus – solange man nicht mittendrin steckt», kommentierte ein Nutzer auf Weibo sarkastisch.

888 Millionen Inlandreisen registriert

Die diesjährige «Goldene Woche» – eine Kombination aus Nationalfeiertag und Mittherbstfest – war laut dem chinesischen Tourismusministerium die reisestärkste seit 2019: 888 Millionen Inlandsreisen wurden registriert, rund 120 Millionen mehr als im Vorjahr.

Das Ministerium hatte bereits im Vorfeld mit Engpässen gerechnet, doch die Kombination aus verlängerten Feiertagen, günstigen Benzinpreisen und idealem Herbstwetter sorgte für noch mehr Verkehr als erwartet.

Die Autos stauten sich über Kilometer. Screenshot X

China erlebt jedes Jahr während der «Goldenen Woche» eine gewaltige Rückreisewelle – doch 2025 waren die Ausmasse aussergewöhnlich. Zum einen fiel der Feiertag erstmals seit Jahren auf eine achttägige Periode, zum anderen kehrte nach der Pandemie das Reisebedürfnis vieler Familien besonders stark zurück.

Die Regierung will nun prüfen, ob künftig gestaffelte Rückreisetage eingeführt werden, um das Verkehrsaufkommen zu entzerren. Gleichzeitig kursieren in den sozialen Medien erneut Forderungen nach einer Reform des Mautsystems – denn trotz dutzender Spuren entstehen Engpässe an den elektronischen Kontrollpunkten.