Auf einem Smartphone wird im Mai eine Karte mit Standorten der Militärübungen rund um Taiwan angezeigt. Wie damals finden auch jetzt wieder Übungen rund um die Inselrepublik statt. Bild: Keystone/Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/

Nach einer grossen Übung im Mai hat China erneut ein Militärmanöver rund um die demokratische Inselrepublik gestartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen China erhöht den Druck auf Taiwan, nachdem dort Peking-Kritiker Lai Ching-te am 20. Mai sein Amt als Präsident angetreten hat.

Die Volksrepublik hat am Montag erneut eine gross angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen.

Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer «ernsten Warnung» an die «separatistischen» Kräfte der Inselrepublik. Mehr anzeigen

China hat erneut eine gross angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer «ernsten Warnung» an die «separatistischen» Kräfte der Inselrepublik.

Schiffe und Flugzeuge näherten sich aus mehreren Richtungen. Der staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die sechs grosse rote Blöcke rund um Taiwan zeigte, in denen die Übungen stattfanden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Berichte gegeben, wonach China ein Manöver in Reaktion auf eine vergangene Woche abgehaltene Festtagsrede des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te anlässlich des Nationalfeiertages am 10. Oktober abhalten könnte.

Bereits im Mai grosse Militärübung abgehalten

Zuletzt im Mai hatte Chinas Volksbefreiungsarmee eine grosse Militärübung rund um Taiwan gestartet. Die Übung fand kurz nach der Amtseinführung von Lai statt. Seine Demokratische Fortschrittspartei (DPP) hatte im Januar die Präsidentschaftswahl gewonnen und tritt für einen Peking-kritischen Kurs ein. Die regierende Kommunistische Partei in Peking wirft der DPP Separatismus vor.

Nachdem die Übung im Mai «Gemeinsames Schwert-2024A» genannt wurde, läuft die aktuelle Übung unter dem Namen «Gemeinsames Schwert-2024B».

Peking schickt regelmässig Kampfflugzeuge

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, obwohl dort seit Jahrzehnten stets unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. Die Führung in Peking hat bereits mehrmals damit gedroht, die mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel und das Festland mit militärischen Zwangsmitteln zu vereinen.

Neben regelmässigen Übungen der Streitkräfte fliegen beinahe täglich Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan, um die militärische Macht der Volksbefreiungsarmee zu demonstrieren.

