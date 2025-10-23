  1. Privatkunden
Wettlauf der Grossmächte Wie China im neuen atomaren Rennen die USA überholt

Maximilian Haase

23.10.2025

Eines von vielen neuen Atomkraftwerken in China: Wie hier in Haiyang baut Peking aktuell mehr Reaktoren als der Rest der Welt zusammen.  
Eines von vielen neuen Atomkraftwerken in China: Wie hier in Haiyang baut Peking aktuell mehr Reaktoren als der Rest der Welt zusammen.  
KEYSTONE / Atom EPA/XINHUA / Tang Ke

China baut mehr Atomkraftwerke als jedes andere Land – und setzt sich im Wettlauf mit den USA an die Spitze. Das neue nukleare Rennen der Grossmächte reicht diesmal sogar bis zum Mond.

Maximilian Haase

23.10.2025, 22:05

23.10.2025, 22:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • China baut Atomkraftwerke schneller und günstiger als der Westen – und überholt die USA im neuen nuklearen Wettlauf, bei dem es um die Dominanz auf dem globalen Markt geht.
  • Während China mit standardisierten Reaktoren, staatlicher Förderung und Exporten punktet, setzen die USA auf Innovation, stehen aber bei Tempo und industrieller Kapazität zurück.
  • Das atomare Rennen reicht sogar bis zum Mond, wo sowohl die USA als auch China Reaktoren bauen wollen.
Mehr anzeigen

Das atomare Wettrüsten der Grossmächte im Kalten Krieg ist längst Geschichte. Im 21. Jahrhundert zeichnet sich jedoch inzwischen ein neues nukleares Rennen zwischen den zwei ökonomisch einflussreichsten Nationen der Welt ab: China und die USA ringen um atomare Dominanz.

Bis 2030 will China die USA beim Ausbau ziviler Atomkraft überholen – und liegt gut im Rennen: Bei der Konstruktion stehen sie bereits an der Spitze, aktuell sind dort mehr Reaktoren im Bau als im gesamten Rest der Welt zusammen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen Hunderte weitere folgen, wie die «New York Times» berichtet.

«Die Chinesen sind sehr, sehr schnell», weiss Mark Hibbs, Nuklearexperte der Carnegie-Stiftung. Im Gespräch mit der US-Zeitung sagt er: «Sie wollen der Welt zeigen, dass ihr Programm nicht aufzuhalten ist.» Dabei verfolgt China den Fachleuten zufolge eine Strategie, die Standardisierung, Geschwindigkeit und Export in den Mittelpunkt stellt.

Standardisierte Reaktoren und Subventionen

Im Gegensatz zum Westen setzt China auf wenige standardisierte Reaktortypen, die vor allem auf weiterentwickelten französischen und US-Modellen basieren. Diese Reaktoren werden mit hoher Geschwindigkeit errichtet – meist binnen fünf bis sechs Jahren, was etwa der Hälfte der Zeit vergleichbarer westlicher Projekte entspricht.

Zum Vergleich: Die einzigen zwei Reaktoren, die in den USA seit 2000 gebaut wurden, benötigten laut NYT elf Jahre und kosteten 35 Milliarden Dollar.

Hinzu kommen massive staatliche Subventionen: günstige Kredite, garantierte Stromabnahme und zentral gesteuerte Lieferketten. So werden etwa in einem Werk nahe Shanghai laut NYT-Recherche gigantische Reaktordruckbehälter in Serie produziert – und von Spezialteams direkt auf Baustellen gebracht. 

USA setzt auf private Innovation

Die Vereinigten Staaten fokussieren hingegen auf kleine modulare Reaktoren (SMRs) und private Innovation. Unterstützung gibt es von Tech-Konzernen wie Google, Amazon oder OpenAI, die in der Atomkraft eine Lösung für ihren gigantischen und weiter steigenden Energiebedarf sehen. Bis solche Reaktoren in Betrieb gehen, dürften allerdings Jahre vergehen.

Die Trump-Regierung möchte diese Arbeit beschleunigen, etwa, indem sie die Vorschriften der «Nuclear Regulatory Commission» lockert, die die Sicherheit von Reaktoren vor deren Bau zertifiziert. Kritiker der Behörde sagen, sie sei zu unflexibel geworden – vor allem mit Blick auf fortschrittliche Reaktoren, die weniger anfällig für Kernschmelzen sind.

Trumps Energieminister gibt sich jedenfalls optimistisch: «Die USA glänzen im unternehmerischen kapitalistischen Wettbewerb – das ist unser Vorteil gegenüber China», zitiert die NYT Chris Wright.

Kehrt die Kernenergie in grossem Stil zurück?

Kritiker befürchten der Zeitung zufolge jedoch, dass die USA zu stark auf technologische Durchbrüche setzen, anstatt sich wie China auf Finanzierung, Fachkenntnisse und Infrastruktur zu konzentrieren, die für den Bau von Anlagen erforderlich sind.

Es gebe keinen Grund, warum die USA die Kernenergie nicht ausbauen könnten, entgegnet Stephen Ezell von der «Information Technology and Innovation Foundation» gegenüber der «New York Times». «Aber werden es nur ein paar kleine Reaktoren sein, die ein paar Rechenzentren mit Strom versorgen, oder wird die Regierung ernsthaft versuchen, die Kernenergie als wesentliche Stromquelle zurückzubringen?»

Ziel ist die Dominanz auf dem Weltmarkt

Peking verfolgt derweil Experten zufolge ein grösseres Ziel: Das rasant voranschreitende Atomprogramm diene vor allem der Dominanz auf dem Weltmarkt. So sollen chinesische Unternehmen etwa in Pakistan sechs Reaktoren gebaut haben, der Export weiterer ist geplant. 

Gleichzeitig soll China Durchbrüche bei Kerntechnologien der nächsten Generation erzielen. Entwickelt werde etwa ein gasgekühltes Modell, das neben Strom auch Wärme und Dampf für die Schwerindustrie liefern kann. Das Reich der Mitte investiere ausserdem massiv in die Fusion, eine – einmal gezähmt – potenziell unbegrenzte Quelle sauberer Energie.

China ist 10 bis 15 Jahre voraus

Ein aktueller Bericht, aus dem die NYT zitiert, kommt zu einem für die USA nicht gerade erfreulichen Schluss: Wenn es darum geht, Reaktoren der nächsten Generation in grossem Umfang einzusetzen, sei China den Vereinigten Staaten etwa 10 bis 15 Jahre voraus.

«Die Welt erlebt derzeit eine neue Art von globalem Wettlauf», so auch die Einschätzung von «Foreign Affairs». Es handle sich um ein Rennen um die Kontrolle über den globalen Kernenergiemarkt, in dem der Zeitschrift zufolge neben China und den USA auch Russland mitmischt. 

Wettrennen bis zum Mond

Wie weitreichend und geopolitisch herausfordernd dieser Kampf ums Atom potenziell ist, zeigen nicht nur die parallelen Aufrüstungen im militärischen Bereich, wo China etwa die Zahl seiner Nuklearsprengköpfe ebenfalls seit Jahren aufstockt.

Auch eine kürzliche Entscheidung der US-Raumfahrtbehörde Nasa illustriert die Brisanz: Bis 2030 soll ein Atomreaktor auf dem Mond installiert werden. Ein Prototyp mit mindestens 100 Kilowatt Leistung, unter sechs Tonnen schwer, soll die Artemis-Mondmissionen absichern.

Es ist ein Projekt, das laut Medienberichten als direkte Reaktion auf Chinas Pläne für eine eigene nuklearbetriebene Mondbasis zu verstehen ist. Die USA fürchten demnach, durch Chinas Vorpreschen von strategisch wichtigen Zonen ausgeschlossen zu werden.

Längst, so scheint es, hat das neue nukleare Wettrennen die Grenzen unseres Globus überschritten.

