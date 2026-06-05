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Nachdem Putin mit Kim anbandelt Chinas Staatschef reist erstmals seit 2019 nach Nordkorea

dpa

5.6.2026 - 06:28

Chinas Staatschef Xi Jinping (r.) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 4. September 2025 in Peking.
Chinas Staatschef Xi Jinping (r.) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 4. September 2025 in Peking.
Bild: Keystone/EPA/KCNA

Der chinesische Präsident begibt sich nach langer Pause wieder nach Pjöngjang. Nordkorea und China unterhalten enge politische Beziehungen. In einem Punkt gibt es sogar ein Alleinstellungsmerkmal.

DPA

05.06.2026, 06:28

05.06.2026, 06:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erstmals seit Jahren wird Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang kommender Woche nach Nordkorea reisen.
  • Über den Inhalt der geplanten Gespräche wurde vorab nichts bekannt.
  • Nordkorea und China sind enge politische Partner.
  • Auf dem Papier gibt es sogar eine militärische Beistandserklärung – die einzige, die China mit einem anderen Land hat.
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Erstmals seit Jahren wird Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang kommender Woche ins international weitgehend isolierte Nachbarland Nordkorea reisen. Wie die Staatsmedien beider Länder übereinstimmend bekanntgaben, ist der Besuch für Montag und Dienstag geplant. Es ist der erste Nordkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten seit 2019.

Über den Inhalt der geplanten Gespräche wurde vorab nichts bekannt. Es werde erwartet, dass Xi den zweitägigen Gipfel mit Kim nutzen wird, um eine geeinte Front der Verbündeten gegen den Westen zu demonstrieren, schrieb die «New York Times». China sei jedoch wahrscheinlich auch bestrebt, seinen Einfluss auf einen Nachbarn geltend zu machen, der sich in Richtung Russland orientiert hat, zitierte die Zeitung Analysten. Kim seinerseits wolle weniger wie ein «Juniorpartner» Chinas behandelt werden und werde seine neue Nähe zu Russland wahrscheinlich nutzen, um Peking zu wirtschaftlichen Zugeständnissen zu drängen, hiess es weiter.

Militärischer Deal bereitet Sorgen. Der neue Pakt zwischen Kim und Putin könnte gefährlich werden

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Die Ankündigung des Besuchs erfolgt nur einen Tag, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial einen drastischen Ausbau der Atomstreitkräfte des Landes angeordnet hatte.

Nordkorea und China sind enge politische Partner. Auf dem Papier gibt es sogar eine militärische Beistandserklärung – die einzige, die China mit einem anderen Land hat.

Euphorie in Nordkorea: Kim Jong Un gratuliert – Fussballspielerinnen brechen in Tränen aus

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