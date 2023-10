Chinesischer Kampfjet kollidiert beinahe mit US-Bomber Ein Abfang-Manöver wird zum Beinnahe-Crash: Eine chinesischer Kampfjet nähert sich einem US-Bomber im internationialen Luftraum über dem südchinesischen Meer bis auf drei Meter. 27.10.2023

Ein chinesischer Kampfjet nähert sich einem US-Bomber über dem südchinesischen Meer bis auf drei Meter. Als «unprofessionell und gefährlich» verurteilen die USA das Abfang-Manöver. China sieht das anders.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein chinesischer Kampfjet hat sich über dem südchinesischen Meer, aber im internationalen Luftraum einem US-Bomber bis auf drei Meter angenähert.

Die U.S. Indo-Pacific Command beurteilt das Abfangmanöver als «unprofessionell und gefährlich», der Pilot habe eine Kollision riskiert.

Dem Zwischenfall seien in den letzten zwei Jahren 180 ähnliche Manöver chinesischer Piloten vorausgegangen, melden die USA weiter.

Das chinesische Verteidigungsministerium bezeichnet hingegen die USA als Provokateur und Risikoträger in der Region. Mehr anzeigen

«Unprofessionell und gefährlich» sei der chinesiche Pilot eines J-11 Kampfjets geflogen, meldet das U.S. Indo-Pacific Command. Er habe dabei mangelhafte Flugfertigkeit demonstriert, indem er sich von unten und von vorn auf zehn Fuss (drei Meter) einer amerikanischen B-52 genähert habe. Er habe eine Kollision riskiert.

Der Vorfall spielte sich am 24. Oktober bei Dunkelheit ab. Der US-Bomber flog im internationalen Luftraum über dem südchinesischen Meer. «Wir befürchten, dass der Pilot nicht wusste, wie nahe er einer Kollision war», schreibt das für den Ostpazifik zuständige Kommando weiter.

Seit Herbst 2021 hätten Piloten der chinesischen Luftwaffe 180 gefährliche Manöver gegen Flugzeuge der USA und anderer Staaten geflogen, so das U.S. Indo-Pacific Command. China wolle so andere Armeen davon abhalten, ihre Operationen im internationalen Luftraum durchzuführen, zitiert «ABC News» das regionale Kommando.

China: USA ist der Provokateur in der Region

Die chinesische Luftwaffe interpretiert den Zwischenfall diametral anders. Ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums sagt, das Video zeige, dass die USA der wahre Provokateur, Risikoträger und Störenfried sei. China beansprucht nahezu die ganze südchinesische See als ihr Hoheitsgebiet – im Widerspruch zu den international anerkannten Grenzen.

Drei Tage nachdem sich die beiden Jets beinahe berührt haben, schüttelt US-Präsident Biden heute Freitag dem chinesischen Aussenminister im Weissen Haus die Hand. Dabei stehen gemäss Beobachtern die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten im Zentrum.