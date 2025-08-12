Crash im Video: Chinesisches Kriegsschiff rammt eigene Küstenwache bei Verfolgungsjagd Die Spannungen zwischen China und den Philippinen spitzen sich weiter zu. Ein Zusammenstoss zweier chinesischer Schiffe zeigt, wie brisant der Streit um das Scarborough-Riff ist. 12.08.2025

Die Spannungen zwischen China und den Philippinen spitzen sich weiter zu. Ein Zusammenstoss zweier chinesischer Schiffe zeigt, wie brisant der Streit um das Scarborough-Riff ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Scarborough-Riff kam es zu einer Verfolgung eines philippinischen Patrouillenbootes durch die chinesische Küstenwache, bei der ein chinesisches Marineschiff und ein Küstenwachschiff kollidierten.

Videomaterial zeigt erhebliche Schäden an beiden chinesischen Schiffen.

Der Vorfall ereignete sich in einem strategisch wichtigen Gebiet, das sowohl von China als auch von den Philippinen beansprucht wird. Mehr anzeigen

Am Montag verfolgte ein Schiff der chinesischen Küstenwache nahe dem Scarborough-Riff ein philippinisches Patrouillenboot. Während der Verfolgung stiessen ein Kriegsschiff der chinesischen Marine und das Küstenwachtschiff Chinas zusammen. Die philippinische Regierung veröffentlichte Videoaufnahmen des Vorfalls.

Das philippinische Boot soll mit Lebensmitteln für Fischer in der Region unterwegs gewesen sein. Dabei wurde es von einem Wasserwerfer bedrängt, wie die philippinische Küstenwache mitteilt. Nach einem riskanten Manöver sei es zum Zusammenstoss gekommen. Das Videomaterial zeigt massive Schäden an den beiden chinesischen Schiffen.

Die chinesische Küstenwache bestätigte, dass es zu einer Konfrontation kam. Man habe den Regeln entsprechend gehandelt, um das philippinische Schiff zu vertreiben. Eine Kollision wurde allerdings nicht erwähnt.

Umstrittenes Gebiet im südchinesischen Meer

Das Scarborough-Riff liegt innerhalb der ausschliesslichen Wirtschaftszone der Philippinen, wird aber seit 2012 von China kontrolliert. Beide Länder beanspruchen das Gebiet, das wegen seiner reichen Fischgründe und strategischen Lage im Südchinesischen Meer umstritten ist.

Ein internationales Schiedsgericht stellte 2016 fest, dass Chinas Gebietsansprüche dort keine Rechtsgrundlage haben, doch Peking erkennt das Urteil nicht an.

