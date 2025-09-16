  1. Privatkunden
Schutzkonzept und Fussfessel? Maddie-Verdächtiger kommt frei – Ermittler warnen vor «höchst gefährlichem» Mann

Sven Ziegler

16.9.2025

Maddie verschwand vor fast zwei Jahrzehnten spurlos. (Archivfoto)
Maddie verschwand vor fast zwei Jahrzehnten spurlos. (Archivfoto)
Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Am Mittwoch soll Christian B., Hauptverdächtiger im Fall Madeleine McCann, das Gefängnis verlassen. Sein Anwalt kündigt Schutzmassnahmen an und kritisiert die Ermittlungen als «substanzlos».

,

DPA, Sven Ziegler

16.09.2025, 07:37

16.09.2025, 09:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Christian B. wird am 17. September nach einer siebenjährigen Haftstrafe entlassen.
  • Sein Anwalt spricht von einem Schutzkonzept und «gemischten Gefühlen» bei seinem Mandanten.
  • Die Staatsanwaltschaft fordert eine elektronische Fussfessel, Ermittlungen im Fall Maddie laufen weiter.
Mehr anzeigen

Am 17. September endet die Haftstrafe von Christian B. Der 48-Jährige sass in der Justizvollzugsanstalt Sehnde eine siebenjährige Strafe wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin ab. Nun wird er als freier Mann entlassen – und bleibt gleichzeitig Hauptverdächtiger im Fall Maddie McCann.

Sein Anwalt Friedrich Fülscher sagte im Gespräch mit RTL, sein Mandant habe gemischte Gefühle: «Ich kann mir vorstellen, dass das mit Ängsten verbunden ist, weil man einfach nicht weiss, was auf einen zukommt.» Die lange Haft und fast 40 Prozesstage hätten Christian B. «gezeichnet».

Über den Tag der Freilassung hinaus sei ein Schutzkonzept vorbereitet, so Fülscher. Man stehe dafür in engem Austausch mit der Polizei in Braunschweig. «Herr B. hat auch konkrete Pläne nach der Entlassung», sagte der Anwalt – Details wollte er aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen.

Verhandlung um Fussfessel läuft noch

Ob Christian B. künftig mit einer elektronischen Fussfessel leben muss, ist noch offen. Ein Gutachten stuft ihn als «höchst gefährlich» ein, die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte daher einen Antrag. Problematisch: Die Fussfessel funktioniert nur in Deutschland. Um ein Untertauchen im Ausland zu verhindern, erwägt die Behörde eine gerichtliche Meldepflicht bei Auslandsreisen.

Im Fall Maddie, die 2007 in Portugal spurlos verschwand, sieht Fülscher weiterhin keinen belastbaren Beweis gegen seinen Mandanten. «Ich halte die Ermittlungen für absolut substanzlos», sagte er. Die britische Presse habe über Jahre ein Bild der Schuld gezeichnet. Seine Bilanz nach fünf Jahren Verdacht: «Viel Lärm um Nichts.»

Eine Anklage im Fall McCann wurde bisher nicht erhoben, da die Indizienlage als unzureichend gilt. Dennoch laufen die Ermittlungen in Deutschland, Portugal und Grossbritannien weiter.

