Clan-Feier führt zu Massenschlägerei mit Polizei

Polizisten sichern zwei teils blutverschmierte Tatverdächtige. Ein Streit rund um eine laute Familienfeier in einer Leverkusener Bar ist am Ostersonntag in Gewalt umgeschlagen. Keystone

Eine Feier einer Grossfamilie in Leverkusen artet in eine Massenschlägerei mit der deutschen Polizei aus. Die Feiernden in der Sisha-Bar gehören wohl zu einem polizeibekannten Clan.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Familienfeier in einer Bar in Deutschland endet mit einem Grosseinsatz der Polizei.

Die Beamten waren mehrfach wegen zu hoher Lautstärke zu der Sushi-Bar in Leverkusen gerufen worden.

Als die Einsatzkräfte die Feier beenden wollten, wurden sie von Gästen der dort feiernden Grossfamilie attackiert.

Zwei Polizistinnen, ein Polizist und mehrere Gäste wurden bei dem Einsatz verletzt. Mehr anzeigen

Wie die «Polizei Köln» mitteilt, sind bei einem Einsatz in einer Shisha-Bar in der Nacht zu Montag zwei Polizistinnen und ein Polizist leicht verletzt worden. Auch Gäste seien verletzt worden. Die Polizei war mehrfach wegen hoher Lautstärke zu der Bar gerufen worden.

Als die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr die Feier in Leverkusen-Opladen beenden wollten, wurden sie von Partygästen der dort feiernden Grossfamilie attackiert. Auch in der Bar gingen Gäste aufeinander los, nachdem die am Angriff auf Polizisten beteiligten Personen die Eingangstür verriegelt hatten.

Rund 40 Streifenwagen im Einsatz

Zuvor hatten Anwohner die Polizei wegen der übermässigen Lautstärke in der Sisha-Bar gerufen. Als die Beamten die 40 bis 50 Gäste der Party aufforderten, leiser zu feiern, sei die Situation gekippt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Mit eingetroffener Verstärkung – es waren bis zu 150 Polizistinnen und Polizisten und rund 40 Streifenwagen im Einsatz – lösten die Einsatzkräfte schliesslich die Feier auf und nahmen einen 25-jährigen Mann vorläufig fest. Der Mann soll einen Polizisten mit einem Stuhl geschlagen haben.

Die Polizisten nahmen zwei Frauen und einen 26jährigen Mann zur Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Wache.

Laut «Bild»-Zeitung war es die Feier eines berüchtigten Clans. Zahlreiche Angehörige des Clans sind Berichten zufolge polizeibekannt.