Clint Hill, der sich in den dramatischen Bildern an das Auto des Präsidenten klammert. Keystone

Clint Hill war einer der Secret-Service-Agenten, die bei der Ermordung John F. Kennedy dabei waren. Der einstige Leibwächter ist nun im Alter von 93 Jahren gestorben.

Keystone-SDA, Paolo Beretta SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Clint Hill, der Secret-Service-Agent, der Jackie Kennedy am Tag des Attentats auf John F. Kennedy schützte, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Hill litt sein Leben lang unter den Ereignissen vom 22. November 1963 und verliess den Secret Service knapp zehn Jahre später.

In einem Interview im Jahr 1975 äusserte er unter Tränen, dass er sich vorwirft, nicht schnell genug reagiert zu haben. Mehr anzeigen

Obwohl nur wenige Menschen seinen Namen kennen, bleibt das Bild des Agenten unvergessen, der vergeblich versuchte, den angeschossenen John F. Kennedy (1917-1963) am 22. November 1963 in Dallas zu schützen. Clint Hill eilte zum Heck des Wagens vor ihm, in dem der US-Präsident und dessen Frau Jacqueline (1929-1994) sassen.

An diesem Tag war Hill mit dem Schutz von Jackie Kennedy beauftragt worden und fuhr in jenem Auto mit, das dem Wagen des Paares am nächsten war. Als er sah, dass auf John F. Kennedy geschossen wurde, wandte er sich an seine Kollegen und zeigte den Daumen nach unten.

Nun ist Hill tot. Diese berichtet unter anderem «CBS News». Demnach ist der ehemalige Kennedy-Leibwächter am vergangenen Freitag im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Belvedere, Kalifornien, gestorben.

Die Folgen des Attentats

Hill gehörte dem Secret Service an. Dabei handelt es sich um die Behörde der US-Regierung, die für die Sicherheit des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der früheren Präsidenten zuständig ist.

Clint Hill litt sein Leben lang unter dem Attentat auf John F. Kennedy. KEYSTONE/Joyce Marshall/Star-Telegram via AP, File

Nach eigenen Angaben habe er sich nie von dem Attentat erholt, machte sich jahrzehntelang Vorwürfe, so dass er im Alter von nur 43 Jahren – fast zehn Jahre nach dem Attentat – den Secret Service verliess.

«Wenn ich nur ein bisschen schneller reagiert hätte, wäre ich jetzt tot. Und ich hätte es wohl gekonnt», sagte Hill im Jahr 1975 unter Tränen in einem «CBS News»-Interview.

