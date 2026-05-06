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Revolution in der TV-Branche CNN-Gründer Ted Turner ist im Alter von 87 verstorben

Samuel Walder

6.5.2026

CNN-Gründer Ted Turner ist  am Mittwoch verstorben. 
CNN-Gründer Ted Turner ist  am Mittwoch verstorben. 
KEYSTONE

Ted Turner, Gründer des Nachrichtensenders CNN, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit seiner Idee von 24-Stunden-Nachrichten revolutionierte er die Medienwelt.

Samuel Walder

06.05.2026, 16:39

06.05.2026, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ted Turner, Gründer von CNN, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit dem ersten 24-Stunden-Nachrichtensender revolutionierte er die globale Medienlandschaft.
  • Der Unternehmer baute ein weitreichendes Medienimperium mit TV-Sendern und Sportteams auf, bevor er seine Firmen an Time Warner verkaufte. Seine prägende Vision machte ihn weltberühmt und brachte ihm 1991 die Auszeichnung als «Mann des Jahres».
  • Turner engagierte sich stark für Umwelt- und Friedensprojekte, gründete die UN Foundation und setzte sich gegen Atomwaffen ein. 2018 machte er seine Erkrankung an Lewy-Körper-Demenz öffentlich.
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Der Medienpionier Ted Turner ist tot. Der Gründer von CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie Turner Enterprises mitteilte und CNN vermeldet. Mit seinem 24-Stunden-Nachrichtensender revolutionierte er die Fernsehnachrichten weltweit.

Der aus Ohio stammende Geschäftsmann aus Atlanta baute ein Medienimperium auf. Dazu gehörten der erste Kabel-Supersender, Film- und Zeichentrickkanäle sowie Sportteams wie die Atlanta Braves. Wegen seiner direkten Art trug er den Spitznamen «Das Maul des Südens».

Turner engagierte sich auch als Segler, Philanthrop und Aktivist. Er gründete die United Nations Foundation, setzte sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein und förderte als Naturschützer die Wiederansiedlung von Bisons. Mit der Serie «Captain Planet» wollte er Kinder für Umweltfragen sensibilisieren.

Seine Vision, Nachrichten rund um die Uhr in Echtzeit zu senden, machte ihn weltberühmt. 1991 wurde er vom Time Magazine zum Mann des Jahres ernannt, weil er «die Dynamik der Ereignisse beeinflusst und Zuschauer in 150 Ländern zu unmittelbaren Zeugen der Geschichte gemacht hat».

Später verkaufte Turner seine Sender an Time Warner und zog sich aus dem Mediengeschäft zurück. CNN bezeichnete er als die «grösste Errungenschaft» seines Lebens. CNN-Chef Mark Thompson würdigte ihn als «überaus engagierte und pflichtbewusste Führungspersönlichkeit». 2018 machte Turner öffentlich, an Lewy-Körper-Demenz zu leiden.

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