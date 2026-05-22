Colberts Finale: «Der Erste, der seine Show verliert, weil der Präsident keinen Spass verträgt»

Bei Colberts vorletzter Show: Bruce Springsteen wettert gegen Trump Bruce Springsteen singt am 20. Mai 2026 in der «Late Show with Stephen Colbert» das Lied «Streets of Minneapolis». Zuvor sagt er jedoch, was er von Colberts Absetzung hält. «Heute Abend bin ich da, um Stephen zu unterstützen», sagt die Musik-Legende. «Weil er der erste Typ in Amerika ist, der seine Show verliert, weil wir einen Präsidenten haben, der keinen Spass verträgt.» Mit Blick auf die milliardenschweren Besitzer von Skydance fährt Springsteen fort: «Und weil Larry und David Ellison das Bedürfnis haben, [dem Präsidenten] in den Arsch zu kriechen, um zu bekommen, was sie wollen. Egal, Stephen: Das sind engstirnige Leute. Sie haben keine Ahnung, was die Freiheiten dieses wunderschönen Landes bedeuten.» 22.05.2026

Ehre, wem Ehre gebührt: In der letzten «Late Show» lässt sich Stephen Colbert von Stars und dem Publikum noch einmal feiern. Auch die Konkurrenz zollt ihm Respekt. Politisches bleibt bei der Finalshow für einmal aussen vor. Andere wie etwa Bruce Springsteen werden deutlicher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 21. Mai lief die «Late Show» auf dem Sender CBS zum letzten Mal, die 1993 unter David Letterman ihre Premiere feierte.

Moderator Stephen Colbert verzichtete auf ein Finale mit einem politischen Knall und liess sich von Stars und Kollegen feiern.

Von David Letterman und Bruce Springsteen gibt es dagegen deutliche Kritik am Sender und an Präsident Donald Trump. Mehr anzeigen

«Wenn sie erst jetzt in die ‹Late Show› einschalten, haben sie viel verpasst», sagt Stephen Colbert zum Auftakt des Finales. «Heute Abend ist unsere letzte Sendung aus dem Ed Sullivan Theater», fährt er fort, was das Publikum mit Buh-Rufen quittiert.

Colbert schüttelt seinen erhobenen Zeigefinger: «Nein, nein – wir haben Glück gehabt, dass wir die letzten elf Jahre hier sein durften. Das ist nicht selbstverständlich.» Nun kommt das Aus für den Moderator nach über 1800 Late-Show-Episoden: «Und da das Showbusiness so ist, wie es heutzutage ist, werdet ihr mich dort wahrscheinlich als Nächstes sehen.»

«Einfach eine normale Folge»

Wer erwartet hat, dass Colbert in seinem letzten Monolog nochmals aufs Ganze geht und mit Donald Trump oder seinem Sender CBS abrechnet, ist auf dem Holzweg.

«Eigentlich wollten wir heute Abend ein grosses Special machen», sagt Colbert, «aber wir finden, dass jede Folge der Late Show etwas Besonderes ist. Und wir dachten, der beste Weg, um zu feiern, was wir in den letzten 11 Jahren erreicht haben, ist, einfach eine normale Folge zu machen.»

Normal ist das Finale aber nicht. Statt grosser Politik weht Wehmut durch die Sendung: Colberts Brüder und Schwestern sind da. Stars machen kurz ihre Aufwartung in der Hoffnung, der letzte Gast zu sein: Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Natoro und Ryan Reynolds sind da.

Die kommen aber nur kurz zu Wort: Die Ehre gebührt Paul McCartney, der in eben jenem Ed Sullivan Theater mit den Beatles seine US-Premiere feierte.

Letterman: »Die Stimme kann man nicht nehmen»

Auch in diesem Gespräch bleiben die kontroversen Themen aus: Nur einmal in dem Segment «Meanwhile» erlaubt sich Colbert einen Seitenhieb auf seinen Sender, als seine Band die Musik aus «Peanuts» spielt – und der Late-Night-Host frotzelt, CBS werde dafür Gebühren zahlen müssen.

Der 62-Jährige zieht sein Finale professionell durch. Der emotionalste Moment ist ein Song, den Colbert mit seinem Bandleader Louis Cato, seinem früheren Bandleader Jon Batiste und Elvis Costello spielt – ein Medley aus Costellos «Jump Up» und «Hello Goodbye» von den Beatles, bei dem auch Paul McCartney mitmacht.

Kritik an der Absetzung der «Late Show», die 1993 erstmals lief, kam zuletzt von anderen. Etwa von David Letterman, der vor Colbert der Moderator war. «Wie wir alle wissen, kann man einem Mann seine Show nehmen. Die Stimme eines Mannes kann man nicht nehmen», bekundet der 79-Jährige kämpferisch. «Das ist also die gute Nachricht von mir.»

Was passiert mit dem Inventar der Show? «Das ist der Besitz von CBS, sagt Colbert in jener Show am 15. Mai. «Das alles gehört dem Paramount-CBS-Konzern.» «Moment mal, gehören sie [zum Medienhaus] Skydance?», fragt Letterman. «Ja, ich glaube, wir sind jetzt alle Skydancer», sagt Colbert.

Bruce Springsteen wird deutlich

Letterman sagt mit Blick auf die Requisite: «Es wäre eine Schande, wenn dem etwas zustösst.» Und was machen die beiden Männer? Sie werfen nach dem Interview einen Teil jenes Inventars vom Dach des Ed Sullivan Theater. Wie das Duo versucht, mit Gegenständen wie Bürostühlen ein CBS-Logo am Boden zu treffen, wirkt kathartisch.

Noch deutlicher wird Bruce Springsteen, der in der vorletzten Show das Lied «Streets of Minneapolis» vorträgt. «Heute Abend bin ich da, um Stephen zu unterstützen», sagt die Musik-Legende. «Weil er der erste Typ in Amerika ist, der seine Show verliert, weil wir einen Präsidenten haben, der keinen Spass verträgt.» Siehe auch Video ganz oben.

Mit Blick auf die milliardenschweren Besitzer von Skydance fährt Springsteen fort: «Und weil Larry und David Ellison das Bedürfnis haben, [dem Präsidenten] in den Arsch zu kriechen, um zu bekommen, was sie wollen. Egal, Stephen: Das sind engstirnige Leute. Sie haben keine Ahnung, was die Freiheiten dieses wunderschönen Landes bedeuten.»

Dass Stephen Colbert die Latte für Late-Night-Shows ziemlich hoch gesetzt hat, zeigt die Reaktion seiner Kollegen. Aus Respekt verzichten Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon am gestrigen Donnerstag auf ihre Sendungen, um Colbert die Bühne ganz zu überlassen.

Stewarts Breitseite gegen CBS

Kimmel, Fallon, Seth Meyers und John Oliver machen ausserdem in einem letzten Sketch mit. «Wir sind gekommen, um zu sagen, dass wir dich vermissen werden», sagt Jimmy Kimmel. «Late Night wird nicht dasselbe sein ohne dich.»

«Wohin sollen sich die Amerikaner wenden, um weisse Männer mittleren Alters zu sehen, die Witze über die Nachrichten machen, wenn du nicht da bist?», schickt Seth Meyers hinterher. John Oliver ahnt mit Blick auf Colberts Aus: «Das kann irgendwann jeder unserer Shows passieren.»

Auch Late-Night-Kollege Jon Stewart ist im Finale dabei, wurde am 20. Mai aber auch nochmal einzeln interviewt. «Ich finde es einfach schlau, was CBS da macht«, lästert Stewart. «Es ist ein guter Schritt. Diese Sendung abzusetzen und dann auch noch die Nachrichten zu ruinieren und ‹60 Minutes› auf etwa 6 gute Minuten zu reduzieren. Das ist so klug.»

Haben Late-Night-Shows eine Zukunft?

Nach Colberts Abgang sind Jon Stewart und sein Team der «Daily Show» die letzte Late-Night-Bastion im Hause Paramount-Skydance. Sie werden ebenso unter scharfer Beobachtung stehen wie Jimmy Kimmel: Sein Sender ABC, der zu Disney gehört, hatte seine Show letztes Jahr schon abgesetzt und ihn erst nach massiven Protesten wieder ins Programm gehievt.

Late-Night-Shows gehen klar die alten, wessen Männer aus. Von links: Colbert, John Oliver, Seth Meyers, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon.

«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» und «Late Night With Seth Meyers» laufen auf NBC, das dem Medienriesen Comcast gehört. «Last Week Tonight» mit John Oliver ist auf HBO zu sehen, das bald an Skydance verkauft werden soll. Das Leben für diese Late-Night-Hosts wird nicht einfacher werden, den Mund werden sie sich aber nicht verbieten lassen.

Late Night USA – Amerika verstehen blue News 50 Staaten, 330 Millionen Menschen und noch mehr Meinungen: Wie soll man «Amerika verstehen»? Wer den Überblick behalten will, ohne dabei aufzulaufen, braucht einen Leuchtturm. Die Late-Night-Stars bieten eine der besten Navigationshilfen: Sie sind die perfekten Lotsen, die unbarmherzig Untiefen bei Land und Leuten benennen, und dienen unserem Autor Philipp Dahm als Komik-Kompass für die Befindlichkeit der amerikanischen Seele.

Die nächste Konfrontation mit Donald Trump scheint unausweichlich. «Wir sind Clowns», sagt Colbert zu seinem Streit mit dem New Yorker: «Wie sehr schmälert es das Amt der Präsidentschaft, auch nur Notiz von dem zu nehmen, was wir sagen?» Sein Tenor: Eigentlich ist es unter der Würde des Amtes, auf die Comedians einzugehen.

Und Trump? «Erstaunlich, dass er so lange durchgehalten hat», schreibt der 79-Jährige heute in einem Post. «Endlich ist Colbert fertig bei CBS. Kein Talent, keine Einschaltquoten, kein Leben. Er war wie ein toter Mensch. Du könntest jede beliebige Person von der Strasse nehmen und sie wäre besser als dieser Vollidiot. Gut, dass er endlich weg ist!»