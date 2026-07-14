Fast 10 Milliarden Pfund gingen für unbrauchbares oder unnötiges Schutzmaterial verloren. Der Bericht zeigt, wie schlecht Grossbritannien auf die Pandemie vorbereitet war.

Darum geht’s Grossbritannien verschwendete laut der offiziellen Covid-Untersuchung 9,9 von 14,9 Milliarden Pfund für Schutzausrüstung, die unbrauchbar oder unnötig war. Das Land war schlecht vorbereitet, Lager waren lückenhaft bestückt, und viel Material bereits abgelaufen.

Eine bevorzugte «VIP Lane» ermöglichte es politisch vernetzten Anbietern, leichter Verträge zu erhalten. 15 von 32 erfolgreichen Vermittlern hatten Verbindungen zur Konservativen Partei. Die Verträge waren teurer und verursachten mehr Probleme als regulär vergebene.

Die Untersuchung fand keine Belege für Korruption bei den Vergabeentscheiden, bezeichnete das Verfahren aber als unfair. Baroness Hallett fordert erprobte Notfallpläne, mehr Transparenz und strengere Kontrollen für künftige Krisen. Zusammenfassung erstellt mit

Grossbritannien hat während der Corona-Pandemie fast zehn Milliarden Pfund für unbrauchbare oder nicht benötigte Schutzausrüstung verschwendet. Zu diesem Schluss kommt der fünfte Bericht der offiziellen britischen Covid-Untersuchung unter der Leitung von Baroness Heather Hallett.

Die britische Regierung und die Regionalregierungen gaben insgesamt 14,9 Milliarden Pfund für persönliche Schutzausrüstung aus. Davon wurden laut dem Bericht 9,9 Milliarden Pfund verschwendet. In der Zeit (Juli 2019 bis Juni 2022) war Boris Johnson Premierminister von Grossbritannien.

Die ehemalige Richterin und Abgeordnete im Oberhaus «Lady» Heather Hallett bezeichnete das Ausmass der Verschwendung von Steuergeld als «riesig». Grossbritannien sei schlecht auf die Pandemie vorbereitet gewesen.

In den Lagern fehlte wichtiges Material, gleichzeitig waren grosse Mengen der vorhandenen Ausrüstung bereits abgelaufen. In England war laut dem Bericht nur rund ein Drittel der eingelagerten Masken brauchbar. Schottland verfügte über keine FFP3-Masken für medizinisches Personal.

Überholspur für Konservative Politiker

Diese Mängel verzögerten die Versorgung von Ärzt*innen, Pflegepersonal und Angestellten in Pflegeheimen. Viele von ihnen konnten sich und die Menschen in ihrer Obhut zu Beginn der Pandemie nicht ausreichend vor einer Ansteckung schützen. Minister und Beamte mussten innert weniger Tage neue Systeme für den Einkauf und die Verteilung von Material aufbauen.

Besonders scharf kritisiert der Bericht die sogenannte «High Priority Lane» oder «VIP Lane» – eine Art Überholspur für bestimmte Angebote. Das Verfahren bevorzugte Angebote, die Politiker oder andere einflussreiche Personen vermittelt hatten. Solche Anbieter erhielten häufiger einen Vertrag. Die entsprechenden Verträge waren laut Hallett zudem teurer und verursachten mehr Probleme als Verträge, die über das reguläre Verfahren zustande kamen.

Auch Schweiz untersuchte Pandemie

Von den 32 Personen, die erfolgreiche Angebote an die «VIP Lane» weiterleiteten, hatten 15 Verbindungen zur Konservativen Partei. Keine dieser Personen hatte Verbindungen zu einer anderen Partei.

Die Untersuchung fand jedoch keine Hinweise darauf, dass Minister oder Beamte bei den endgültigen Vertragsentscheiden Vetternwirtschaft oder Korruption betrieben. Das Verfahren sei dennoch grundsätzlich unfair gewesen und dürfe sich nicht wiederholen.

Die Behörden erhielten während der Krise innert 15 Wochen rund 25'000 Angebote für Schutzmaterial. Zeitweise gingen täglich bis zu 300 Angebote ein. Laut dem Bericht fehlte ein funktionierendes System, um sie zu prüfen und zu priorisieren. Hallett fordert deshalb erprobte Notfallpläne, mehr Transparenz und strengere Kontrollen. Mit einer besseren Vorbereitung hätte das Material die Beschäftigten schneller erreicht. Gleichzeitig wären die Kosten deutlich tiefer ausgefallen.

Durchgeführt wurde die Untersuchung von der britischen Untersuchungskommission «UK Covid-19 Inquiry».

Auch die Schweizer Politik untersuchte die Vorbereitung und Bewältigung der Pandemie im Rahmen der parlamentarischen Geschäftsprüfung. Zwischen 2020 und 2024 erschienen dazu mehrere Dutzend Berichte. Auch sie zeigten verschiedene Mängel bei der Vorbereitung auf die Krise und bei deren Bewältigung auf.

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