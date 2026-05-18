Flugzeug plötzlich im Gras: Airbus gerät beim Start neben die Piste – Passagier filmt dramatischen Moment
Am Samstag kommt ein Airbus der Croatia Airlines beim Startlauf von der Landebahn ab. An Bord befinden sich 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Der Vorfall wurde von einem Mann gefilmt.
18.05.2026
Am Samstag kommt ein Airbus der Croatia Airlines beim Startlauf von der Landebahn ab. An Bord befinden sich 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Der Vorfall wurde von einem Mann gefilmt.
Als am Samstag ein Airbus A220-300 der Croatia Airlines beim Startlauf aus unbekannten Gründen von der Landebahn abkommt, breitet sich an Bord Panik aus. Die Maschine fährt direkt in das Gras des Flughafens Splits und rammt Schilder und Lichter.
Ein Passagier filmt den dramatischen Moment und publiziert das Video in den sozialen Medien.
Das Flugzeug hätte von Split in Richtung Frankfurt fliegen sollen und konnte nach dem Startabbruch von den fünf Besatzungsmitgliedern sicher gestoppt werden. Alle 130 Passagier*innen wurden unverletzt evakuiert.
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