Ermittler haben im Tatfahrzeug des Berliner CSD-Attentäters offenbar dessen Mobiltelefon gefunden. Darauf soll sich ein am Tag des Anschlags aufgenommenes Bekennervideo befinden. Darin bekennt sich der 21-Jährige laut «Bild» zum sogenannten Islamischen Staat.

Anschlag in Berlin Ermittler finden IS-Bekennervideo auf Handy von Abdul B.

Darum geht’s Auf dem Handy des CSD-Attentäters soll ein IS-Bekennervideo gefunden worden sein.

Im gemieteten Transporter entdeckten Ermittler zudem eine Machetenscheide.

Spürhunde rekonstruierten offenbar den Fluchtweg des Täters durch das Berliner Zentrum. Zusammenfassung erstellt mit

Neue Erkenntnisse erhärten den Verdacht eines islamistisch motivierten Anschlags auf den Berliner Christopher Street Day.

Nach Informationen der «Bild» fanden Ermittler das Mobiltelefon des mutmasslichen Attentäters Abdul B. im zurückgelassenen Transporter. Auf dem Gerät soll sich ein Video befinden, das am 25. Juli und damit am Tag der Tat aufgenommen wurde.

Täter bekennt sich offenbar zum IS

In der Aufnahme bekennt sich der 21-Jährige laut dem Bericht zur Terrororganisation Islamischer Staat.

Solche Videos werden von islamistischen Attentätern teilweise kurz vor einer Tat aufgenommen und später als sogenannte Bekennervideos verbreitet. Ob das Video bereits veröffentlicht oder an weitere Personen geschickt wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Weshalb das Handy im Fahrzeug zurückblieb, ist ebenfalls unklar. Möglicherweise verlor der Täter es beim Aufprall oder während seiner Flucht.

Machetenscheide im Fahrzeug gefunden

Neben dem Mobiltelefon stellten die Ermittler im gemieteten Transporter offenbar eine Machetenscheide sicher.

Die dazugehörige Waffe wurde bislang nicht gefunden. Nach Angaben der «Bild» könnte der Täter sie während seiner Flucht entsorgt haben.

Die Behörden hatten bereits zuvor geprüft, ob Abdul B. nach der Fahrt in die Menschenmenge weitere Personen mit einer Stichwaffe angriff.

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft dauern an. Dabei wird weiterhin geprüft, ob der Täter Unterstützer oder Mitwisser hatte.