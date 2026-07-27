Wenige Stunden vor dem mutmasslichen Anschlag auf den Berliner CSD telefonierte Abdul B. noch mit seinem Vater. Der 21-Jährige habe gesagt, dass er ihn vermisse. Später soll er einen Transporter in eine Menschenmenge gesteuert haben.

Rettungskräfte sind im Einsatz nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD). Sie versorgen Verletzte.

«Er sagte, dass er mich vermisst» Vater sprach noch am Tattag mit CSD-Attentäter

Darum geht’s Abdul B. soll am Rande des Berliner CSD einen Transporter in eine Menschenmenge gefahren haben.

Sein Vater sprach noch am Tag der Tat mit ihm und bemerkte nach eigenen Angaben nichts Auffälliges.

Der 21-Jährige soll sich zuvor radikalisiert und versucht haben, sich dem IS anzuschliessen. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Frau starb, 29 weitere Menschen wurden verletzt: Abdul B. soll am Samstag mit einem Transporter in eine Menschenmenge am Rande des Berliner Christopher Street Day gefahren sein.

Am Sonntagabend starb der 21-Jährige bei einer versuchten Festnahme in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau. Dabei fielen auch Schüsse.

Wenige Stunden vor seinem Tod sprach das Magazin «Der Spiegel» mit seinem Vater. Der schildert einen Sohn, den er kaum mit der mutmasslichen Tat in Verbindung bringen kann.

Was sagte Abdul B. kurz vor der Tat?

Noch am Samstag habe Abdul B. seinen Vater im Libanon angerufen.

«Wir haben ganz normal gesprochen, wie jeden Tag», sagte Tawfik B. dem «Spiegel». Sein Sohn habe ihm gesagt, dass er ihn vermisse und gern bei der Familie im Libanon wäre.

Kurz darauf soll der angemietete Transporter in die Menschenmenge gefahren sein. Der Vater versuchte danach nach eigenen Angaben «Hunderte Male», seinen Sohn zu erreichen. Die letzte seiner Nachrichten sei um 21.53 Uhr zugestellt worden.

Laut den Ermittlern hatte sich Abdul B. radikalisiert. Im vergangenen Jahr soll er mehrfach versucht haben, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschliessen.

Alle Infos zum Attentat findest du im Ticker: Angriff am CSD in Berlin «Es gab keine Zugänge» – Abdul B. war in Therapie, doch sein Therapeut sah keine Hoffnung

Im Mai 2025 reiste er nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft in den Libanon. Von dort wollte er offenbar nach Syrien zur Terrormiliz gelangen.

Der Versuch scheiterte. Abdul B. kam in Untersuchungshaft und wurde später in Berlin zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Der Vater stammt aus dem Süden des Libanon und bezeichnet sich als Schiit. Seine Familie sei religiös, aber nicht extremistisch, sagte er. Sein Sohn habe dagegen die Sunniten «geliebt». Der IS ist eine sunnitisch-extremistische Terrororganisation, die auch Schiiten verfolgt.

Tawfik B. habe Abdul vor einiger Zeit nach seiner Haltung zum IS gefragt. Der Sohn habe die Organisation als «schlecht» bezeichnet. Trotzdem stritten die beiden über dessen Aussehen. «Ich habe ihm nicht erlaubt, einen langen Bart zu tragen», sagte der Vater. Offenbar sah er darin ein mögliches Zeichen für Extremismus.

Der 21-Jährige lebte mit seiner Mutter und zwei seiner drei Schwestern in Berlin. Seine Eltern sind geschieden. Nach Angaben des Vaters besuchte er die Schule bis zur zehnten Klasse und arbeitete später unter anderem als Sicherheitsmitarbeiter und Fahrer. Eine feste Stelle habe er nie gehabt.

«Wurde einer Gehirnwäsche unterzogen»

Er sei nachts oft am Handy oder vor dem Fernseher gewesen, habe viel geschlafen und sei häufig erst am späten Nachmittag aufgestanden.

Weshalb sein Sohn dennoch eine solche Tat begangen haben soll, kann der Vater sich nicht erklären. Seine einzige Vermutung: «Er wurde einer Gehirnwäsche unterzogen.» Die Familie stehe unter Schock.

Die Ermittlungen zum Anschlag und zu möglichen Unterstützern dauern an.