«Da lagen zwei Menschen im Sand» – jetzt sprechen Augenzeugen zum tödlichen Haiangriff

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizerin (25) nach Attacke gestorben «Da lagen zwei Menschen im Sand» – jetzt sprechen Augenzeugen zum tödlichen Haiangriff

Sven Ziegler

28.11.2025

Bullenhaie gelten als extrem aggressiv. (Archivbild)
Bullenhaie gelten als extrem aggressiv. (Archivbild)
Duncan Heuer/Aussie Bubbles/dpa

Neue Erkenntnisse zum tödlichen Haiangriff auf ein Schweizer Paar in Australien: Die 25-jährige Frau filmte kurz zuvor noch eine Gruppe Delfine. Dann griff ein Bullenhai an – ihr Partner kämpfte verzweifelt um ihr Leben.

Sven Ziegler

28.11.2025, 11:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Zeugenaussagen schildern die chaotischen Minuten am Strand von Kylies Beach.
  • Die 25-jährige Schweizerin verlor bei einem Angriff durch einen Bullenhai ihren linken Arm und starb trotz sofortiger Hilfe.
  • Ihr Partner (26) wurde beim Rettungsversuch selbst mehrfach gebissen; eine Passantin rettete ihm mit einem improvisierten Druckverband vermutlich das Leben.
Mehr anzeigen

Der tödliche Haiangriff auf ein Schweizer Paar an Kylies Beach im australischen Bundesstaat New South Wales nimmt immer klarere Konturen an. Wie mehrere lokale Medien berichten, handelt es sich bei der ums Leben gekommenen Frau um eine 25-jährige Schweizerin, die erst kürzlich ihr Masterstudium abgeschlossen hatte. Ihr Partner, ein 26-jähriger Tauchinstruktor, kämpfte im Wasser gegen einen Bullenhai – und versuchte verzweifelt, sie zu retten.

Das Paar war kurz nach Tagesanbruch in unüberwachten Gewässern schwimmen gegangen. Laut Polizei filmte die Frau wenige Minuten vor dem Angriff noch eine Gruppe Delfine mit einer GoPro-Kamera. Kurz darauf griff ein rund drei Meter langer Bullenhai an.

Die junge Frau wurde mehrfach gebissen und verlor ihren linken Arm. Ihr Freund, der sich zunächst ausserhalb der direkten Gefahrenzone befand, bemerkte, dass sie nicht mehr zurückschwamm – und kehrte ins Wasser zurück. Dabei wurde auch er zweimal ins Bein gebissen.

Chaotische Szenen vor Ort

Trotz der Verletzungen gelang es ihm, mit der Schwerstverletzten rund 50 Meter durch die Brandung an den Strand zu schwimmen. Für die 25-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch vor Ort. 

Mehrere Augenzeugen berichten laut dem TV-Sender «Mid-North Coast News» von einem chaotischen, verzweifelten Rettungsversuch.

Ein Camper namens Kevin sagte gegenüber dem Sender: «Ich ging zum Strand hinunter und sah, wie Sanitäter an einer Person arbeiteten – und ein Stück weiter weg lag noch jemand im Sand.»

Neue Details zum tödlichen Angriff. Hai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer

Neue Details zum tödlichen AngriffHai biss Schweizerin (25) Arm ab – Freund (26) schwamm mit ihr bis ans Ufer

Ein weiterer Zeuge, Robert, war auf seinem morgendlichen Spaziergang, als er die Szene sah. «Eine Person lag auf dem Boden, eine andere beugte sich über sie, und ein dritter Mann lief hektisch umher», sagte er.

Nachdem der Schweizer seine Partnerin auf den Strand gebracht hatte, rannte er in Richtung Dünen, um Hilfe zu suchen. Eine Frau in den Vierzigern bemerkte ihn und setzte sofort den Notruf ab. Die Notrufzentrale leitete sie an, mit ihrem eigenen Badeanzug ein provisorisches Tourniquet um sein Bein zu legen – eine Massnahme, von der die Behörden später sagten, sie habe dem Mann vermutlich das Leben gerettet.

GoPro wurde sichergestellt

Sanitäter stabilisierten den Mann noch am Strand, bevor er per Helikopter ins Spital geflogen wurde. Die 25-Jährige konnte trotz der sofortigen Hilfe nicht wiederbelebt werden.

Ob die GoPro-Aufnahmen den Angriff selbst zeigen, ist unklar. Die Polizei hat das Gerät sichergestellt und wertet den Inhalt aus. Ein Bericht für die Gerichtsmedizin wurde angekündigt.

Der abgelegene Kylies Beach gilt unter Einheimischen als Hai-Hotspot. Der Strand ist nicht überwacht; Warnsysteme und Hai-Detektoren befinden sich über 30 Kilometer entfernt. Nach dem Angriff suchten Behörden mithilfe von Drohnen und sogenannten Drumlines nach dem Tier – bislang ohne Erfolg.

Erst vor drei Monaten kam es in derselben Region zu einem anderen tödlichen Angriff.

Mehr internationale News

Politik. Nord-Stream-Verdächtiger in Deutschland in Untersuchungshaft

PolitikNord-Stream-Verdächtiger in Deutschland in Untersuchungshaft

Ukraine. Korruptionsskandal: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

UkraineKorruptionsskandal: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

USA unter Donald Trump. «Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl

USA unter Donald Trump«Dumme Person»: Trump watscht Journalistin ab +++ Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl

Meistgelesen

«Da lagen zwei Menschen im Sand» – jetzt sprechen Augenzeugen zum tödlichen Haiangriff
Das ist der reichste Mensch in deinem Kanton
Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans
Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert