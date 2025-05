Dänemark erhöht Rentenalter, aktuell bei 67 Jahren, schrittweise auf 70 Jahre. Wer 1971 oder später geboren ist, muss länger arbeiten (Symbolbild aus Kopenhagen). Steffen Trumpf/dpa

In Dänemark wird das Rentenalter bis 2040 schrittweise auf 70 Jahre angehoben. Das ist das höchste Eintrittsalter in Europa. Im Parlament ist der Entscheid unumstritten, in der Bevölkerung schon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dänemark hebt das Rentenalter bis 2040 schrittweise auf 70 Jahre an, was alle betrifft, die ab dem 1. Januar 1971 geboren wurden.

Das Rentensystem wird alle fünf Jahre an die Lebenserwartung angepasst, aktuell liegt das Rentenalter bei 67 Jahren und soll bis 2035 auf 69 Jahre steigen.

Ministerpräsidentin Frederiksen kündigt eine Überprüfung an, sobald das Rentenalter 70 erreicht – eine weitere Erhöhung sei nicht automatisch vorgesehen. Mehr anzeigen

Dänemark hat beschlossen, das Rentenalter bis 2040 auf 70 Jahre zu erhöhen. Diese Entscheidung betrifft alle, die ab dem 1. Januar 1971 geboren wurden.

Seit 2006 passt das Land das Renteneintrittsalter kontinuierlich an die steigende Lebenserwartung an, wobei alle fünf Jahre eine Überprüfung stattfindet.

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Dänemark bei 67 Jahren. Bis 2030 soll es auf 68 Jahre steigen und bis 2035 auf 69 Jahre. Diese Anpassungen sind Teil einer langfristigen Strategie, um das Rentensystem nachhaltig zu finanzieren.

Das dänische Parlament hat den Entscheid mit der deutlichen Mehrheit von 81 zu 21 Stimmen gefällt.

Gegen die Erhöhung sprechen sich mehrere sozialdemokratische Bürgeremeister und die grösste Gewerkschaft des Landes aus, wie der «Spiegel» berichtet.

Vergleich mit anderen Ländern

In der Schweiz liegt das Rentenalter aktuell bei 65 Jahren für Männer und für Frauen. In Deutschland steigt es schrittweise auf 67, ebenso wie in den USA und den Niederlanden. Österreich erlaubt Männern den Ruhestand mit 65, Frauen bereits mit 61. Frankreich und Italien setzen das Rentenalter bei 64 Jahren an, Griechen und Luxemburger gehen mit 62 in Pension.

In Deutschland wird derzeit ebenfalls über die Arbeitszeit diskutiert, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz mehr Fleiss gefordert hat. Er betonte, dass mit einer Viertagewoche und einer starken Work-Life-Balance der Wohlstand nicht erhalten werden könne. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen OECD-Ländern weniger Arbeitsstunden leistet.

Zukunft des Rentensystems

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat erklärt, dass sie bereit sei, das Rentensystem zu überprüfen, sobald das Renteneintrittsalter 70 Jahre erreicht. Sie betonte, dass das Rentenalter nicht automatisch weiter angehoben werden sollte.

