Der Permafrost wird im Zuge des Klimawandels instabiler. Symbolbild: Kestone

Der Tod der deutschen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier durch einen Steinschlag rückt ein oft unterschätztes Risiko in den Fokus: das Auftauen des Permafrosts. Auch in der Schweiz ist das ein stiller Gefahrenherd.

Die Nachricht vom Tod der deutschen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hat nicht nur in der Sportwelt grosse Bestürzung ausgelöst.

Die zweifache Olympiasiegerin, die 2019 ihren Rücktritt gegeben hatte, wurde am Montag am Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen. Am Mittwoch bestätigt ihr Management, dass sie den Unfall nicht überlebt hat. Laura Dahlmeier wurde nur 31 Jahre alt.

Die Gefahr eines Steinschlags klettert immer mit, das weiss jede Bergsteigerin und jeder Bergsteiger. Auch weitere Naturgefahren wie Lawinen oder Murgänge drohen. Dahlmeier selbst ist bereits die vierte Person aus ihrem engsten Kletter-Freundeskreis, die in den Bergen ums Leben kam.

Dabei gibt eine Entwicklung auch hierzulande Grund zur Sorge: das Auftauen des Permafrosts.

Was ist Permafrost?

Als Permafrost wird ständig gefrorener Boden bezeichnet, der in der Schweiz etwa fünf Prozent der Landesfläche bedeckt – meist oberhalb von 2500 Metern. Dieses unsichtbare Eis wirkt wie ein natürliches Bindemittel, das Felsen und Geröllmassen stabilisiert.

Permafrost taut auf

Seit Jahrzehnten beobachten Forscher*innen des Schweizer Permafrostmessnetzes (Permos) eine zunehmende Erwärmung des Permafrosts – insbesondere in den letzten Jahren.

In zehn Metern Tiefe hat sich der Permafrost seit 2014 um durchschnittlich 0,8 Grad Celsius erwärmt. Im hydrologischen Jahr 2024, das von Oktober 2023 bis September 2024 dauert, wurden abermals neue Rekordwerte gemessen. Auch in 20 Metern Tiefe ist der Trend deutlich sichtbar.

Die Ursachen

Ein Grund dafür: Früh einsetzender Schnee wirkt wie eine Isolierschicht – er schützt den Boden im Herbst vor Auskühlung und beschleunigt so das Tauen von oben nach unten.

Zudem gehören die hydrologischen Jahre 2022, 2023 und 2024 zu den fünf wärmsten, die in der Schweiz seit Beginn der Messungen im Jahr 1864 gemessen wurden. Die Temperaturen lagen 1,44 bis 1,9 Grad Celsius über dem Mittel der Periode 1991 bis 2020.

Die Erwärmung des Permafrosts setzt sich laut der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) in grösseren Tiefen fort. Damit wurde auch die Schicht, die im Sommer auftaut und im Winter wieder gefriert, mächtiger. An allen Messstandorten hat sie neue Rekordwerte erreicht.

Am Schilthorn in den Berner Alpen ist im Winter 2024 zum ersten Mal an einem Permos-Standort die Auftauschicht nicht mehr durchgefroren.

Was hat das mit Steinschlag zu tun?

Der Permafrost ist keine Naturgefahr. Wenn aber Permafrost-Eis in Folge klimatischer Veränderungen schmilzt, kann der Boden instabil werden – das Risiko von Naturgefahren steigt.

Das gilt insbesondere für oberflächennahe Stürze wie Stein- oder Blockschlag. Bei einzelnen Steinen mit einem Durchmesser von weniger als 50 Zentimetern spricht man gemäss SLF von Steinschlag. Grössere Felsbrocken heissen Blöcke.

Der Permafrost sei dabei einer von mehreren Faktoren, die die Stabilität von gefrorenen Berghängen beeinflussten, erklärte Jeannette Nötzli vom SLF der Nachrichtenagentur Keystone-SDA im Juni.

Damit es gar zu einem grösseren Ereignis – etwa einem Fels- oder Bergsturz wie jenem in Blatten VS – kommen könne, müssen laut der Forscherin auch geologische und topografische Voraussetzungen gegeben sein.

